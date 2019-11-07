Tarıma sıkılan kurşun!

Ülkede bir bu eksikti sevgili okurlar…

Tarım ve çiftçiye ithalat darbesi indi.

Zaten büyük zorluklar içinde olan Türk tarımı bu darbe ile can çekişir hale gelecek!

İktidar, Bütçe Komisyonu'ndan geçen kanun teklifi ile Toprak Mahsulleri Ofi­si'ne “Sınırsız ithalat yetkisi” verdi.

Çitçinin alnına sıkılan bir kurşun bu…

Ülkenin can damarı olan tarım zaten bitiyor ve milleti doyurmaya çalışan çiftçi kan ağlıyordu. Şimdi yok olma riski ile karşı karşıya kaldılar.

Ülkemizde bir Tarım Bakanı var ama bu efendi ne iş yapar? Çiftçinin ve hayvan üreticisinin sorunlarına el atıp onları çöz­mesi gerekir, değil mi?

Çünkü çiftçi kazanamaz da aç kalırsa, millet de aç kalabilir!

Çiftçinin sübvanse edilmesi (paraca desteklenmesi) şart olduğu halde, iktidar destek yerine köstek kararı alıp ithalatı serbest bırakıyor!

Tarım Bakanı alarm zillerini duy­mamak için kulaklarına pamuk tıkıyor herhalde!

Dünyayı iyi yetişmiş çocuklar yönetecek.

Mini mini evlatlarımızı çağın şartlarına göre yetiştirebiliyor muyuz?

Din dersinin zorunlu, matematik ve fen derslerinin seçmeli olduğu bir eğitim sisteminde bilim adamı yetişebilir mi?

Ülkede 9 fen lisesine karşılık 162 imam hatip lisesi açılması bilimden ne kadar uzak olduğumuzu gösteriyor.

Yine de umudumuzu yitirmemek, Batı uygarlığını yakalayacak bilim adamları yetiştirme çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gençlere girişimci olmaları tavsiyesinde bulunarak “Fikir üretin ve en önemlisi icat çıkarın. Hayal etmekten ve o hayallerimizin peşine düşmekten asla vazgeçmeyin” dedi. Çok haklı.

AKP'li bir bakandan böyle ilerici sözler duymak doğrusu beni memnun etti. Çünkü bugüne kadar bu partiye mensup bakanların her şeye din gözü ile bakıp müspet bilimlere sırt çevirdiğini görüyorduk.

Ülkeleri ileriye götürecek olan bilimdir, teknolojidir, yeni fikirlerdir.

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Elma Yayınevi'nin bastığı ilginç bir kitap elime geçti. Çok uzun olan adı şöyle:

“7 Yaşımda Bindiğim Kamyonun Frenleri Patladı ve Hayata Yuvarlandım”

İş dünyasında “Mucit” olarak tanınan Ataman Özbay'ın müthiş bir girişimcilik öyküsü anlatılıyor.

Ataman Özbay, İzmit'te yaşayan fakir bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geliyor. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını yoksulluk içinde geçiren Ataman Özbay bugün zengin bir iş adamı…

Başarısı gerçek ve sıra dışı… Hayatı gençlere yol gösterecek, onlara önderlik edecek cinsten…

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Ataman Özbay ilginç fikirler üretip, yeni buluşlarla topluma hizmet ederken hakkı olan serveti kazandı.

Bugün Türkiye'nin her yerinde milyonlarca kişinin kullandığı “Islak mendil” Ataman Özbay'ın buluşudur…

Ülkeyi ilklerle tanıştıran adam olan “Mucit” lâkaplı Ataman Özbay, Türkiye'nin ilk ıslak mentollü mendilini üreten “Ataman Kozmatik Şirketi”ni kurdu. Eczacıbaşı, çok başarılı bulduğu bu şirketi 2012 yılında satın alarak bünyesine kattı.

Ataman Özbay, buluşları sayesinde artık zengin bir iş adamı.

Gençlere tavsiyem:

Bilimle uğraşın, hep hayal edin, Ataman Bey gibi olup yeni şeyler yapmaya çalışarak Türkiye'yi teknoloji üreten bir ülke haline getirin.

Ulusça ancak böyle zengin olabiliriz. Aksi hale yoksulluk yakamızı bırakmaz!

Bir tarikatın iki yüzü

SÖZCÜ yazarlarından Saygı Öztürk ilginç bir kitaba daha imza attı:

“Bir Tarikatın İki Yüzü: MENZİL”

Her dönemde ülkemizin gündeminde yer edinen tarikatlardan biri de “Menzil Tarikatı”dır.

Bizzat Menzil Köyü'de giderek tarikat liderlerinden Feyzeddin Erol ve Saki Erol ile yaptığı konuşma ve incelemeler sonunda MENZİL kitabını yazan Saygı Öztürk bu arada “Tövbe” ve “Ölüm hatmesi” törenlerine katılıp tarikatın yaşayışını yerinde gördü ve yazdı. (Doğan Kitap)

TEBESSÜM

“Ağır roman!”

“Kitap okuyan adam olur” sözünü duyan Temel hemen bir kitapçıya koşar.

“Bana kitap ver, ben adam olmak istiyorum” der.

Kitapçı Temel'e şöyle bir bakar:

“Nasıl bir kitap istiyorsun?”

“Mesela bir roman olabilir…”

“Peki, hafif roman mı olsun, ağır roman mı?”

Temel omzunu silker:

“Hafif ya da ağır fark etmez. Nasıl olsa arabam dışarıdadur.”

GÜNÜN SÖZÜ

Eğer iyi bir Milli Eğitim sisteminiz yoksa, vatanı iyi savunamazsınız!