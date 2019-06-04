Tatsız bayram günleri!

Bugün mübarek Ramazan Bayramı… Diğer adıyla Şeker Bayramı…

Tüm Türkiye'nin şeker gibi tatlı bayram günleri geçirmesini diliyoruz ama… Yaşadığımız ortamda böyle bir şey mümkün olabilir mi?

Kin ve nefretin büyüdüğü…

İnsanların birbirine düşman edildiği…

“Hırsızlar… Çaldılar!” gibi yalan sözlerin tavan yaptığı…

Rakibi karalamak için hayali suçlamalara başvurulup “Bunlar Yunan… İstanbul'u Konstantinopolis olarak görmek istiyorlar” gibi akla ziyan sözlerin havalarda uçuştuğu…

Kazanılan helâl seçimin hukuk dışı bir kararla iptal edildiği…

Hak yemenin, harama sığınmanın marifet sayıldığı bir ortamda, bayramımız nasıl mutlu, huzurlu geçebilir?

Komplo, kumpas, tuzak, yalan, kin, nefret… Bunlar artık olağan hale geldi! Güzel ülkemiz maalesef bu halde!

Her şeye rağmen Şeker Bayramı'nın tüm halkımız için “şeker gibi tatlı” geçmesini diliyoruz.