“Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi!”

Çoktandır milletçe özlemiştik bu sözleri…

Cumhuriyet karşıtı davranışları ve T.C. ibaresinin devlet kurumlarından hayasızca kaldırıldığını gördükçe kahroluyorduk!

Cumhuriyet ve demokrasiyi hatırlatan Ekrem İmamoğlu'nun gür sesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde toplanan muazzam kalabalık tarafından coşkuyla alkışlandı.

İmamoğlu hak ettiği mazbatasını aldıktan sonra toplanan on binlerce kişiye seslenerek hak, hukuk, adalet vurgusu yaptı ve “Allah mahcup etmesin!” dedi.

Allah her zaman doğruların, düzgün ve dürüst çalışanların yanındadır.

Daha önce, ilk mazbatanın geri alınmasından sonra makam odasından, arsızca, utanmazca, hayret verici bir onursuzlukla kaldırılan Atatürk tablosunun geri gelmesi ve “Başkanlık Makamı”nın arkasındaki duvara asılması, Atatürk karşıtı malûm zevata tokat gibi bir cevaptır.