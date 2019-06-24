Toplumun vicdanı!

Sevgili okurlar… İstanbul seçimini, haksızlığa uğrayan Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağına emindim ama… Doğrusu bu kadar fark beklemiyordum!

Aradaki büyük fark “Müthiş” sözü ile bile ifade edilemez!

Seçimden önce “Sonuç ne olabilir?” diye soran dostlarıma:

“İktidar 13 bin farkı beğenmedi ama bu defa 13 bin değil, 213 bin fark olacak” diyordum.

Yanılmışım. Fark, düşündüğümden yaklaşık dört misli daha fazla oldu.

Demokrasi tarihinde unutulmayacak bir olaydır bu… Halkın vicdanıdır, adalet duygusudur. Seçmenin haksızlıklara, mazbata iptaline cevabıdır! Sonuçta kazanan Türkiye'dir, demokrasidir.

İmamoğlu'nun oylarının yaklaşık 62 misli artarak farkın 806 bin 782'ye yükselmesi, vatandaşın kibirli siyasetçilere indirdiği bir tokattır!

Bir barajın suları taşarsa, meydana gelecek seli hiçbir güç önleyemez. Toplumlar da öyledir, taştı mı karşılarında durulamaz! Halkımız artık taştı!