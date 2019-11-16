Trump ve Türk yargısı

Türkiye'de yargının ne durumda olduğunu bir de Trump'ın ağzından duyduk!

ABD Başkanı, Beyaz Saray'daki görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek:

“Sayın Erdoğan'a, Serkan Gölge'yi serbest bıraktırdığı için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Dünyada yüz milyonlarca kişi bu sözleri Trump'tan canlı yayında dinledi.

Türkiye'de talimatla serbest bırakılan Serkan Gölge kim?

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Üssü NASA'da çalışan ve FETÖ üyesi olmak suçundan 8 aydır cezaevinde yatan Türk ve ABD vatandaşı bir kişi…

Erdoğan'a, bir tutukluyu serbest bıraktırdığını açıklayan Trump aslında kaş yaparken göz çıkarttı, Türk yargısının, ne kadar bağımsız, ne kadar özgür ve ne kadar tarafsız olduğunu tüm dünyaya ilan etmiş oldu!

Trump bunu sıkıysa kendi ülkesinde yapsın, bir hâkime, bir mahkemeye emir verip, bir tutukluyu serbest bıraktırsın bakalım! Bu mümkün müdür? Hayır!

Amerikan yargısı, Trump'ı dolmalık kabak gibi oyar vallahi!