Utanmaz adam!

Terbiye özürlü insanlar ellerine büyük güç geçince daha da terbiyesiz olurlar!

ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektup, diplomatik saygısızlığın ötesinde büyük bir terbiyesizlik ve iğrenç bir küstahlıktır!

Adam kafadan kontak! Kendini, kâinatın imparatoru sanıyor.

Dünyada zordan da zordur Trump gibi heriflerin kafasını düzeltmek.

Adam değil cüdam! Başkan olmuş ama adam olamamış! Gücünü göstermek ve Amerikan kamuoyuna “İşte ben böylesine muktedirim!” diye mesaj vermek için akıl dışı bir çirkeflik sergiliyor!

Kendini Tanrı gibi gören bu adam tam bir megaloman!

Tabii ki, bu mektubun muhatabı yalnız Cumhurbaşkanı değil, bütün Türk Milleti'dir.

Türkiye'nin kanlı teröristlerle masaya oturup uzlaşarak “Ateşkes antlaşması” yapmasını isteyen Trump mektubunu “Don't be a fool” yani “Aptal olma” diye bitiriyor!

Çirkin Trump'ın nezdinde tüm Amerikan yönetimi 82 milyon Türk'ün nefretini kazandı!