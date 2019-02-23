Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tanzim satışlarıyla ilgili olarak söylediği “Bu kuyruk varlık kuyruğu, yokluk kuyruğu değil Bay Kemal” şeklindeki sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu bir cevap vermiştir mutlaka ama ben takip edemedim.

Bir başka siyasetçinin, Ekonomiden Sorumlu eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez'in Erdoğan'a cevap niteliğinde şunları söylediğine tanık oldum:

“İran'dan, Azerbaycan'dan ithal edilen soğan ve patatesleri sınırlı miktarda ‘bir lira ucuza' alabilmek için şubat soğuğunda saatlerce kuyrukta bekletmek zorunda bırakılan çoğu emekli ve dar gelirli insanlarımız eziyet çekiyor.

Vatandaşları kış soğuğunda patates-domates kuyruklarına mahkûm eden ekonomi yönetimleri de ekonomi politikaları da iflas etmiş demektir esasında…

Sanayi üretimi geriledi. İnşaat sektörü ve tarım çöktü. Eş-dost kayırmacılığı arşa çıktı!

Bu ahval ve şartlar altında 18 – 24 ay arasında süreceği tahmin edilen ‘U' tipi kriz sürecinin ‘Uzatılmış bir U tipi krize' döneceği acı bir gerçek olarak önümüzde duruyor ne yazık ki!”