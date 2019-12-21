İki gündür her yerde konuşulan konu: DKV… Yani Değerli Konut Vergisi.

Para bulmak için ne yapacağını şaşıran savurgan yönetimin yeni icadı, yeni kazığı bu!

Evinin değeri 5 milyonu aşan herkes ekstra vergi verecek.

“Madem zenginler, ödesinler” deniliyor ama ödeyecek var, ödeyemeyecek var!

Tespit edilen değerler doğru olsa bari… Balon gibi şişirilmiş rakamlarla değeri iki kat gösterilen binlerce daire var.

Bir çeşit Varlık Vergisi bu!

1942'de çıkarılan Varlık Vergisi çok canlar yakmış, Cumhuriyet döneminin en büyük ayıplarından biri olarak tarihe geçmişti. Aradan bir ömür (77 yıl) geçtikten sonra Türkiye'nin aynı utançla karşı karşıya kalması hazindir!

“Emlak Vergisi yoluyla vergilendirilen konutlardan ikinci kez vergi almaya kalkışmak anayasaya aykırıdır!”

Bunu ben söylemiyorum. Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen söylüyor: Yapılan iş anayasaya aykırı!