Vatandaşı bitirdiler!

Dünyada gıda fiyatları düştüğü halde Türkiye'de fiyatlar neden hızla yükseliyor?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun masa başı hesaplarla enflasyonu düşük gösterme çabalarına bakmayın siz…

Elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve çarşı-pazar fiyatları yükselirken enflasyon nasıl düşer? Ekonomide böyle bir şey mümkün olabilir mi?

Son bir yılda gıda fiyatlarındaki ortalama artış yüzde 30 – 35 civarında!

Elektrik, doğalgaz, benzin fiyatları da öyle…

Birçok okurum “Ne olacak halimiz?” diye soruyor.

Fiyat artışlarının sebebi ekonominin ehil ellerde olmamasıdır!

Bir de “Ülke ekonomisi kanatlanacak, uçacağız!” filan gibi mizah konusu olacak lâflar ediyorlardı… Uçan bir şey var: O da fiyatlar!

Gıda fiyatlarındaki artışın temel nedeni tarımda izlenen yanlış politikalar nedeniyle üretim azlığı ve dışa bağımlılıktır!

Bu iktidar maalesef tarımı da bitirdi, vatandaşı da!