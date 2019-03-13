Yalanın soslusu!

Ben bu ülkede siyasilerin yalanlarını dinlemekten bıktım.

Hayali suçlamalarla siyaseti her ge­çen gün daha da kirletiyorlar!

Fakat ne çare ki, yalancıya hayran olacak başka yalancılar da olabiliyor!

Ülkede tansiyonu artırmak işlerine mi geliyor, nedir?

Şimdi de “Ezanı ıslıkladılar” yalanı ortaya atıldı.

Türkiye'de ezanı ıslıklayacak bir kişinin bile olduğuna inanmam. Peki, nereden çıktı bu soslu, katmerli yalan?

8 Mart Kadınlar Günü'nde, bir grup kadın İstiklâl Caddesi'nde yürüyüş yapmak istedi. Polis, kadınlara biber gazı ve plastik mermilerle müda­hale edince ortalık karıştı. Kadınlar da bu aşırı sert davranışı, orantısız şiddeti ıslık ve sloganlarla protesto ettiler. Mesele budur.

Islık ve protestoların polis müdahale­sine karşı yapıldığı kesin olduğu halde “Ezanı ıslıkladılar” diye yaygara koparan yalaka medyanın ve bundan siyasi çıkar sağlamaya çalışanların yalanı çabuk ortaya çıktı.

Kadınların ezanla ne dertleri olabilir ki? Onların derdi orantısız şiddet kullananlara karşı yasal haklarını korumaktır!

Bazı CHP'lilerde derin bir endişe var:

“CHP'den istifa edip Şişli'den DSP adayı olan Mustafa Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini etkiler mi?”

Sarıgül'ün oy potansiyeli malûm. Şişli'de büyük bir seçmen kitlesinin onu desteklediği biliniyor. Sarıgül'e oy verecek olan Şişli'li seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP adayı İmamoğlu'na mı, yoksa DSP adayı Muammer Aydın'a mı oy verecek?

DSP adayına verilen her oy aslında AKP adayı Binali Yıldırım'a yarar.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'a “Sarıgül'ün gönlünü alıp CHP'de kalmasını sağlayamaz mıydınız?” diye sordum. Özkan:

“Sarıgül'ün ayrılmasını biz istemedik. Ona Eyüp Belediye Başkan adaylığını teklif ettik, kabul etmedi, istifa etti” dedi.

Deneyimli siyaset adamı Orman eski Bakanı Hasan Ekinci:

“CHP yönetimi Sarıgül'ü kırmamalıydı. Bir çift güzel sözle gönlü alınabilirdi. Ben rahmetli Demirel'in seçim işlerini yürütürdüm. Demirel bana çok güvenir, seçimlerde hep bana görev verirdi. Ben CHP yöneticisi olsam Sarıgül'ü elden kaçırmazdım” dedi.

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Şişli büyük ilçe… Birçok kişide “CHP Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu, Sarıgül'ün desteğiyle seçimi rahat kazanabilirdi, şimdi işi zor” düşüncesi hâkim.

Fakat Şişli halkı akıllıdır, sağduyuludur, AKP'yi istemez.

Şişli'de Sarıgül'e oy verecek olanlar, Büyükşehir için de İmamoğlu'na oy verebilir. Seçimin anahtarı belki de Şişli halkı olacak.

Beş yıldızlı projeler

Beka meselesi haline getirilen 31 Mart seçimlerine 18 gün kaldı.

Mustafa Sarıgül telefonla beni aradı, Şişli projelerini açıklayacağı toplantıya davet etti.

Grip olmuştum, sokağa çıkacak halim yoktu. Bu nedenle gelemeyeceğimi söyledim ve hazırladığı projeleri dosya halinde bana göndermesini istedim. Gönderdi.

Sarıgül'ün proje dosyasını dikkatle inceledim. Her projenin planlarını yaptırmış, usta bir ressama renkli resimlerini çizdirtmişti.

Diğer partilerin başkan adayları böyle çalışıyor mu, bilmiyorum.

Dikkatimi çeken projelerden bazıları şunlar:

– Beş yıldızlı otel ayarında “Çocuk Hastanesi” inşa edilecek.

– Alzheimer hastaları için “Yaşam evleri” yapılacak.

– Şişli dev bir kütüphaneye kavuşturulacak.

– Engelliler için bakım merkezi açılacak.

– Beş yıldızlı otel ayarında “Kadın Doğum Hastanesi” inşa edilecek.

– Yeni ve modern taksi durakları kurulacak.

– Halkın buluşup dertleşeceği, eğleneceği “Sevgi Evleri” açılacak.

– Tam teşekküllü “Hayvan Hastanesi” inşa edilecek.

– Gençlerin toplanacağı ‘Gençlik Merkezi' yapılacak.

– Feriköy, yeni bir stada ve yeni müzeye kavuşturulacak.

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Daha birçok yaşamsal proje var. Merak edip sordum:

“Projeler güzel ama bütün bunları yapabilecek misin?”

Mustafa Sarıgül “Ben şimdiye kadar yapamayacağım hiçbir konuda söz vermedim” dedi.

Bence Şişli'de yaşayan okurlarım bu listeyi kesip saklasınlar. Yapılmazsa hesap sorabilirler.

TEBESSÜM

“Sen Pejo'yu biliyon mu?”

Adamın biri Pejo (Peugeot) marka bir minibüs alır ve aracı tam tanımadan yolcu taşımaya başlar. Minibüs tıklım tıklım dolu halde giderken hızlandıkça hızlanır. Müşterilerden biri:

“Şoför bey yavaş ol, kaza çıkacak” diye uyarır. Şoför:

“Sen Pejo'yu biliyon mu?” diye sorar. Yolcu “Hayır” deyince şoför:

“O zaman susacan” diye onu azarlar.

Başka bir yolcu “Şoför bey oğlum, biraz yavaş ol, ben hastayım” diye seslenir. Şoför yine sorar:

“Sen Pejo'yu biliyon mu?”

Yaşlı adam ne bilsin? Arkadan başka bir yolcu seslenir:

“Yavaş git kardeşim, öldüreceksin bizi…”

Şoför yine sorar:

“Sen Pejo'yu biliyon mu?”

“Biliyorum yahu, ne olacak?”

“O zaman çabuk söyle, bunun freni nerede?”

GÜNÜN SÖZÜ

Eğitimli ile eğitimsiz, ölü ile diri kadar birbirinden farklıdır! (Aristo)