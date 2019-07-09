Ülkemizi “Tek Adam” yönetimine teslim ettiler ama ne işe yaradığı bilinmeyen bir de Meclis'imiz var!

Sayısı 550 iken 50 milletvekili arttırılarak 600'e çıkartılan Meclis ne iş yapar?

Her şeye “Tek Adam” karar veriyor ve bunları uyguluyor.

Meclis'in işi çok mu yoğundu da 50 milletvekili daha arttırıldı?

İYİ Parti Milletvekili Dr. Aytun Çıray geçen yıl bana:

“Tek adam sistemiyle Meclis iş yapamaz hale getiriliyor, âdeta şehir kulübü oluyor. Orada artık bezik, briç filan oynarız” demiş ve ben de yazmıştım.

Bu konuşmanın üzerinden bir yıl geçti. Önceki gün Aytun Çıray sosyal medya hesabında bugünkü durumu anlattı:

“Meclis'e bilardo ve oyun masası kurmak gerek. Çünkü şehir kulübüne döndü. İşlevsiz. Gensoru yok. Bütçe denetimi yok. Sözlü soru yok. Bakanlar yok!”

Yani “Yok oğlu yok!”

Yetkileri elinden alınan Meclis maalesef iş yapamaz duruma geldi. Yazık ettiler!