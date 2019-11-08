Her geçen gün yokuş aşağı biraz daha kayıyoruz.

Sadece ekonomide değil, hemen her alanda durumumuz böyle…

17 yıldır ülkeyi aynı siyasi parti tek başına yönetiyor.

Son dönemde tüm yetkiler Tek Adam'a devredildi. O, istediği kanunu çıkartıyor, istediği kişiye istediği görevi veriyor ya da görevden alıyor.

Topluma ne vaat edilmişti?

Türkiye kanatlanacak, dünya bizi kıskanacak, falan filan…

Saf insanlarımız da buna inanmıştı!

17 yıldır neden bir türlü refah toplumu haline gelemedik?

Neden ekonomik bir kriz yaşıyoruz?

İşsizlik neden artarak korkunç boyutlara ulaştı?

Üniversite mezunlarımız niçin işsiz?

Neden üretici ağlamaklı, çiftçi mutsuz?

Akıllı bir toplumda bu soruları herkesin sorması lâzım.

82 milyonun kaderini sadece bir tek kişiye bağlamanın sonu maalesef iyi olmadı! Bu sistem değişmeli!

Aksi halde yokuş aşağıya gidişimiz daha da hızlanacak!