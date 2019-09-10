Yumurtalı saldırı!

Kılıçdaroğlu'na dört yumurta fırlatan saldırganın serbest bırakılmasına içerleyen bir dostum telefonla arayarak:

“Bu nasıl bir iştir?” diye sordu. Güldüm:

“Ne bekliyordunuz ki? Bu ülkede Kılıçdaroğlu'na vahşice yumruk atan gözü dönmüş saldırgana ne yapıldı ki, yumurta atana yapılsın?”

“Peki, böyle adalet olur mu?”

“Biz de hep bunu eleştiriyoruz ya…”

“Öyleyse sana bir şey sorayım: Kılıçdaroğlu'na yapılan bu saldırıların benzeri Tayyip Bey'e yapılsa, ona da yumruk atılıp, üzerine dört yumurta fırlatılsa sayın yargımız ne yapardı dersin?”

“Sanıyorum saldırgan hemen hapsi boylar, uzun süre yatardı!”

“Peki, yargıda böyle çifte standart olur mu? Anayasa'nın eşitlik ilkesine ne oldu?”

Bu soruya şu cevabı verdim:

“Evet, yasalara göre bütün insanlarımız eşit ama ülkemizde bazıları daha eşit oluyor!”