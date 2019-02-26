Yumuşak lisan!?

Sözler çok iyi…

Hangi sözler?

Binali Bey'in yerine TBMM Başkanı seçilen AKP'li Mustafa Şentop'un Meclis'teki ilk sözleri…

Aynen katılıyorum.

Şentop, Meclis'te her türlü görüşün dile getirilmesi gerektiğini söyleyerek:

“Kavgayla, gürültüyle, çatışmayla sonuç almak mümkün değil. Sataşmadan, kişiselleştirmeden, rencide etmeden, hakaret etmeden eleştirmek mümkün. Yumuşak bir lisan şart!” dedi.

Doğrudur!

Bu sözlerin tamamına tüm yurtseverler imzalarını atabilirler. Fakat… Önce kutuplaşmanın kaynağını bulmak, onu önlemek gerek;

– Ülkede gerginliği en çok kim yaratıyor?

– Kim siyasi rakiplerine “Dörtlü Çete” diye hakaret ediyor?

– Kim “Karşımızda illet ve zillet ittifakı var!” diyerek hem muhalefet partilerine, hem onların milyonlarca seçmenine hakaret ediyor?

– Kim kendi partisine oy vermeyen herkesi “Terörist destekçisi” ilan ediyor?

Evet, ülkede özlenen huzuru sağlamak için yumuşak bir lisan şart ama…

Bir de sebeplerini düşünmek lâzım! Etki-tepki meselesi… Sertlik, sertlik doğuruyor!