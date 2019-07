‘‘Sapyoseksüel’’ de neymiş?

Kadınlar yaratılışları gereği gücü ve güçlü erkeği severler.

Bilim insanları bunun soyun devamı için olduğunu söylüyorlar. Yani yaratılışımız bu.

Bizim, yani kadınlar için eş seçiminde güzellikten ziyade güç önemli. Güç denilen şey ise coğrafyadan coğrafyaya, kişiden kişiye değişiyor.

Kimine göre güç bilek ve kas gücüdür. Cesaret de bunun içine girer. Cesur bir erkekten etkilenmeyecek kadın var mıdır?

Kimilerine göre güç makamdır. Rütbesi en yüksek kişi en caziptir. Bu yüzden birçok kadın cumhurbaşkanımızı çok etkileyici buluyor.

Günümüzde ise gücün en büyük göstergesi doğal olarak paradır. Parası olana tüm kapılar açılır, bu da en büyük güçtür.

Bir adamın çok parası varsa boyu posu, kas gücü ya da makamı olmasına gerek yoktur.

Cem Yılmaz'ın yaptığı esprideki gibi her şey içindedir. Günümüzde pek tabiidir ki kadınlar da en çok bundan etkilenir.

***

Oysa, paranın insanı şımarttığına inanıyorum. Kişi gördüğü itibar dolayısıyla kendini olduğundan daha farklı ve değerli görmeye başlıyor doğal olarak.

Bunun sonucu olarak da haddi olmayan davranış ya da söylemler içerisinde oluyor. Kendini de pek sorgulamıyor, her şeyi doğal hakkıymış gibi kabulleniyor.

Şımarıyor yani!

Her ne halt ederse etsin itibarının devam edeceğini biliyor çünkü gücüne yani parasına güveniyor.

Aslında ne kadar itici!

Ben paradan ziyade o parayı kazanabilme gücünü yani zekâyı seviyorum. Yani bazı kadınlar için de güç zekâ.

Hatta bunun Latince kökenli bir karşılığı bile var ‘‘Sapiosexual''.

Kelime anlamını açıklarsak dış görünüşten ziyade kişinin zekâsı, entelektüel seviyesi ve kültür düzeyi gibi kriterlerden etkilenen kişi anlamına geliyor.

Yani 2019 Türkiye Erkek Güzeli yerine Okan Bayülgen'i tercih etmek gibi.

Okan Bayülgen programında yaptığı şakalarda sık sık yeni nesil adamların ne kadar da yakışıklı olduğuna değinir ve güya serzenişte bulunur.

Bunu yaparken aslında zekâsı dolayısıyla onlardan çok uzak mesafe önde olduğunu bilir.

Madem kadınlar gücün peşinden gidiyor, ‘‘Ekonomik kaygılardan arınmış kendi parasını kazanan eğitimli kadınlar büyük olasılıkla ‘sapyoseksüel' olacaktır!'' diyebilir miyiz?

Bazen gelecek için hem güzel hem zeki bir yeni nesil hayal ediyorum.

Yani Kıvanç Tatlıtuğ içine Okan Bayülgen kaçmış gibi düşünün… Ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ'un da zeki bir insan olduğunu biliyorum, yanlış anlaşılmasın. Tanınan yönleriyle hayal edin diye bu örneği verdim.

***

Bir de erkeklerin eş seçimine bakalım.

Genellikle sapyoseksüalitenin erkekler için bir geçerliliği yok gibi görünüyor.

Yani bir erkek karşısındaki kadın ne kadar zeki olursa olsun büyük olasılıkla tercihini güzel olandan yana kullanıyor.

Erkekler genellikle güzel bir kadında zekâ seviyesi olarak konuşabiliyor olmasını yeterli buluyor. O da derdini anlatabilecek kadar olsa bile yeterli… Hatta derdini ne kadar az anlatabilirse o kadar iyi.

Karşısındaki kadının kendisini ne amaçla istediğinin de pek de önemi yok! Kadın onu parası, gücü ya da zekâsı için istemiş hiç sorun değil…

‘‘Sonuçta hepsi benim zaten'' diye bakıyor olaya.

Onun istediği en güzelini ya da gencini alarak esas gücünü diğer erkeklere göstermek.

***

Bir de yeni nesil erkekler var. Güçlü ve paralı kadınların peşinde olanlar.

Bu tür erkekler bazı kadınlar gibi gençliklerini ya da fiziklerini kullanarak kendilerinden yaşça büyük, gelir düzeyi yüksek, paralı kadınları tercih ediyorlar.

Onlar için güzellikten ziyade rahat bir yaşam daha ön planda.

‘‘Para olduktan sonra çapkınlıkla da gönlümü hoş eylerim nasıl olsa'' diye bakıyorlar olaya.

Ama genellikle bir kadın bu durumu erkekler gibi algılamıyor ve kendini kullanılmış hissediyor.

‘‘Beni seçsin de ne için olursa olsun'' diyemiyor kadın çünkü daha duygusal. Genellikle para için sevilmeyi erkekler gibi hazmedemiyorlar.

Zerrin Özer olayında olduğu gibi. Evlendiği 27 yaş küçük adamın kendinle çıkar için beraber olduğunu öğrenince hemen boşanma kararı aldı. Evliliği sadece 36 saat sürdü. Onun yerinde bir erkek olsaydı bunu umursamazdı bile!

Yani benim para hükümdarlığından kurtulmuş, çıkarsız ideal ilişki hayallerimin gerçek hayatta yer bulması pek zor görünüyor.

Peki bir Türk olarak ne dememiz gerekiyor?

Amaan sağlık olsun, huzur olsun yeter! Herkesin seçtiği kendine…