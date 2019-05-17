Bakanın sözü havada kalıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı konularda öğretmen sendikalarının görüşlerini alıyor. Ancak, okullarda iki ara tatil daha getirilmesi konusunda hiç görüş alma gereği duymadı. Çünkü kurucusu ve bakan oluncaya kadar da ortağı olduğu özel okulda bu tatilleri kısmen uyguluyor. Yani, bakanın okulundaki model, şimdi bütün okullara yayılmış olacak.

Öğretmenlerin bilgilerini yenilemeleri yani hizmet içi kurslardan geçirilmesi son derece yararlı bir uygulama. Öğretmenlerin, okullar açılmadan önceki seminerleri de öğrencilerin tatil dönemlerinde yapılacak. Öğretmen ve öğrenci okulda olduğuna göre öğretmenlerin ek ders dahil bazı özlük sorunları da beraberinde gelecek gibi gözüküyor.

SINAVI DA UNUTTULAR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, göreve geldiğinde üniversiteler tarafından açılan ve her isteyenin katıldığı öğretmenlik formasyonu kaldıracağını söylemişti. Yerine, açılacak sınavda başarılı olanların formasyona tabi tutulacağını söylemişti. Bakan sözünü yerine getiremedi.

Örneğin, Ankara Gazi Üniversitesi öğretmenlik formasyonu ile ilgili ilan vermiş. Sınava girsin girmesin, kazanma şansı olsun olmasın 15 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında başvuruları alacak. 14 Haziran'da liste kesinleşecek. Adaylardan 21 Haziran'da bin 27 lira, ocak ayında da bin 27 lira olmak üzere 2 bin 54 lira alınacak. Sadece Gazi Üniversitesi'nin bu konuda ayırdığı kontenjan bin 246 kişi. Kontenjanın bir kısmı halen öğrenim görenlere, 540'ı da dışarıdan gelecek olanlara ayrılmış. Yalnız Gazi Üniversitesi değil, formasyon eğitimi vermek için başvuran bütün üniversitelere YÖK tarafından izin verilmiş.

Bakan da muhalif gördüğü gazeteleri hiçbir toplantısına çağırmıyor. Vaatlerini yerine getiremiyor. Danıştay kararına rağmen Andımızı okullarda okutmadığı gibi…

Müdürün başını yakan ihale

Seçim haberleri, yorumları nedeniyle bazı olaylar gündeme gelemiyor. Örneğin Gaziantep'in Karkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yemek ve taşıma ihalelerinde yaşanan skandal, CHP Gaziantep-Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan'ın çabasıyla ortaya çıkarıldı.

Müdürlük, 279 bin liraya verdiği yemek ihalesini bir yıl sonra, sadece 19 öğrenci azalmasına rağmen bu kez 85 bin lira daha az fiyatla verdi. Yine 2017'de 766 bin liraya verdiği öğrenci taşıma ihalesini bir yıl sonra 207 bin lira eksik fiyatla verdi.

PEKİ MÜDÜR NE DİYOR?

Görevden alınan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bozkurt, “Hesap hatası var. Altında kurum amiri olduğum için, benim imzam vardı. Bu nedenle görevden alındım” diyor. Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan, konuyu gündemle getirip valiliğe başvurmamış olsaydı konu kapanmış olacaktı. Uğur Bey, Gaziantep'te yolsuzluklara kalkan olmaya devam ediyor.