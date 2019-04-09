Başkanların zor dönemi

Göreve ilk kez başlayacak olan belediye başkanlarını zor günler bekliyor. İhbar yağacak, iş istenecek, “tebrik faslı” bitmeyecek. O nedenle kutlamalar kısa tutulmalı, gücünün zirvesinde olan belediye başkanı, belediye sorunlarına daha erken el koymalı.

Zaman geçirilmeden birim başkanlıklarından gereken önlemleri içeren brifingler alınmalı. Daha önce yapılan mülkiye müfettişleri, Sayıştay denetçileri, iç denetçilerin raporları, belediye başkanlığı faaliyet raporları gözden geçirilmeli.

YOLSUZLUĞA AÇIK

Belediyelerin “Yolsuzluğa açık alan” olarak nitelendirilen hesap, iş ve işlemlerinin öncelikle incelenmesinde, gereken önlemlerin gecikilmeksizin alınmasında yarar var. Bunların neler olacağını ve neler yapılması gerektiğini emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen şöyle anlattı:

Ayrı bir hesaba yatırılması gereken otopark gelirleri. Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi ve tahsis işlemleri. Gecekondu önleme fonu hesapları. Toplu taşıma imtiyaz hakkı devir işlemleri. Ambalaj atıkları toplanmasına ilişkin imtiyaz hakkı. Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları bedelleri. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulunan iş yerleri. Belediyenin borçlanma işlemlerinde yasal limitlere uyum durumu. İşte bunlarla ilgili gelir ve gider belgelerinin, yetkin denetim elemanları aracılığıyla teftişleri yaptırılmalı, varsa hatalı uygulama/aksaklıklar hızla giderilmeli.

ÇOK ZORLANACAKLAR

Başkanlar en çok iş /işe yerleştirme talepleri ile karşılaşacak. Kuşkusuz, bunları yerine getirme konusunda zorlanacaklar. Yalnız belediye değil, başkanın seçildiği partinin yöneticileri üzerinde de önemli bir baskı oluşturulacak. Bu durumda, belediye başkanı, pozisyonlara yapılacak açıktan, kurum içinden naklen/terfien personel atamalarında; talepleri almak, değerlendirmek/gereğini yapmak üzere, belediyenin insan kaynakları birimi bünyesinde ayrı başvuru merkezi oluşturmalı, ihtiyaçlar bu havuzdan karşılanmalı.

Böylece, başkanlar iş başvuruları ile daha az karşılaşacak, bireysel talepler peşinde koşmayacak, istek sahiplerini gücendirmemek için yoğun çaba harcamamış olacak. Üst düzey yönetici atamalarında liyakat ve ehliyete gereken özen mutlaka gösterilmeli. Bütün personel hakkında bilgi formu hazırlattırılmalı, personel değerlendirilmesi sırasında bu notlardan yararlanılmalı. İktidar/üst düzey yönetici değişikliklerinden sonra, önceki dönemde görev yapmış olan yetkililer hakkında çok sayıda ihbar/şikayetler yapılır, bunlardan “hesap sorulması” beklenir. Geçen dönemde mağdur edildiklerine ve bu mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin yoğun talepler de gündeme gelir.

İLK SINAV HAZİRANDA

Yeni başkanları en fazla uğraştıracak işlerin başında, eski yöneticilerden hesap sorulmasına ilişkin beklentileri karşılamak olacak. Gerekli inceleme ve soruşturmalar yapılmalı, bu konuda duraksama gösterilmemeli. Kuşkusuz, belgesiz/özensiz bir yığın konu gündeme getirilecektir. Ne yaparsanız yapın ama insanlara asla iftira etmeyin. Mahmut Esen'de “Uzmanlık isteyen araştırma konularında uzman görüşlerine mutlaka başvurulmasını” vurguluyor.

Belediye Kanunu'na göre (seçimler nedeniyle) belediyelerde önceki dönemde yapılmış ve birden çok yılı kapsayan hizmet alım ihalelerinin süresi haziran ayı sonunda dolacak. Yeni yönetimin, birden çok yılı kapsayan, çok sayıda hizmet alım ihalesini yapması gerekecek. Başkanlar, seçim çevresine ilk ciddi sınavlarını vermiş olacak.