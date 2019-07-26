Bir bürokratın açığa alınma öyküsü

Suriye'nin Rakka kenti, Osmanlı döneminde devletle ters düşen Türkmen aşiretlerinin sürgüne gönderildiği bir yerdi. Avşarlar, Beydilliler, Bayatlar düzenli aralıklarla Rakka'ya sürgüne gönderildi. Orada yurt tuttular. Bazı Türkmen aşiretleri de bilinçli bir şekilde uç sınır boylarına yerleştirildi. Bunlardan biri de hac yolunun güvenliğini sağlamakla görevlendirilen Pehlivanlı Türkmen Aşireti idi.

“Pehlivanlı Halep Kolu” denilen aşiretin mensupları Afrin civarında çok büyük bir beylik sürmekteydi. “Zeytin Dalı” harekatının yapıldığı Cinderes ve çevresindeki tüm köyler bu Türkmen aşiretinin özel mülkü ve yaşam alanıydı. İşte o yerlerin tapu kayıtlarında, Mesut Taner Genç'in ismi de bulunuyor. O aşiretin mensubu olan Genç, terörün en azgın döneminde elinde silahla askerle birlikte operasyona çıktı. Şimdi Kahramanmaraş Valiliği Hukuk İşleri Müdürü olan Genç, İçişleri Bakanı tarafından açığa alındı.

NEDEN ALINDI?

Taner Genç, Samsun Valiliği döneminde Erdoğan'ın “Bütün milliyetçilikleri ayaklarımın altına alıyorum” sözlerine sosyal medyada “Milliyetçiliği ayaklar altına alanlar, ayaklar altındadır” eleştirisinde bulunmuştu. İfadesi hastanede yatarken alındı. Oradan Uşak Vali Yardımcılığı'na atandı. Genç, Uşak'ta görevliyken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı için soruşturma geçirdi. Ardından, kızak görev olan Kahramanmaraş Valiliği Hukuk işleri Müdürlüğü'ne verildi. Gelelim bundan

sonraki sürece.

Taner Genç'e, bir ay önce vali yardımcılığına vekalet görevi verildi. Milli Eğitim Disiplin Komisyonu'na başkanlık yapması istendi. 5 Temmuz 2019 günü başkanlık ettiği Milli Eğitim Disiplin Kurulu'nda, hakkında müfettişlerce disiplin soruşturması yürütülen Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan'ın (Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sefer Turan'ın ağabeyi) durumu konuşuldu. Turan hakkında, işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle “kademe ilerlemesinin durdurulması” teklif edildi. Ancak bu, daha alt ceza olan “Aylıktan kesme”ye indirildi.

12 GÜN SONRA

Danışmanın ağabeyi olan Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan, müfettiş raporuna göre bir okul müdürünün göreve başlamasını engellemekle, haksız yere sınav ücreti almakla, fen lisesi müdürlüğüne atama yapılmaması gereken bir branştan atama yapılmasını teklif etmekle suçlanmıştı.

Vali Ankara'daydı. Vekalet eden vali yardımcısı, “sıkıntılı konu” diye komisyon kararını imzalamadı. Genç, o kararı imzaladıktan tam 12 gün sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla açığa alındı, hakkında soruşturma başlatıldı. Genç, açığa alınmasının, soruşturma açılmasının, Sefer Turan'ın kardeşine ceza verilmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

SOYLU: PAYLAŞIMLARI YÜZÜNDEN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da sordum. Bakan, Genç'in bir kamu personeline verdiği ceza nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında soruşturma açıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti ve şunları söyledi: “Taner Genç, bir akrabasıyla birlikte Suriye'ye geçiş sağlamak için Hatay Valiliği'ne başvuruyor. Doğal süreç işlerken ve yine kendisine herhangi bir olumsuz cevap henüz verilmemişken sosyal medya üzerinden ‘Dilekçesinin alınmak istenmediğini, bunun üzerine dilekçesini posta yoluyla gönderdiğini, böylece mecburen dilekçesinin alınacağını ancak dilekçeye hiç cevap verilmeyeceği veya kısaca talebiniz uygun görülmemiştir şeklinde cevap verileceği' paylaşımında bulunmuş. Paylaşımının devamında ‘Birçok Suriyeliye bu hak kullandırılırken öz be öz Türk olan bizlere karşı böyle bir tutum takınılmasının nedenini kamuoyunun takdirine sunuyorum' demiş.”

AÇIĞA ALINMADAN

“Toplumda ayrımcılığı körükleyen ifadelerde bulunması ve şahsın halen ‘önemli bir konumda' kamu görevi icra etmesi sebebiyle soruşturma açılması ve soruşturmanın selameti için kamu görevinden uzaklaştırılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Görevden uzaklaştırma tedbiri, Hatay Valiliği'nin konuya ilişkin tutanağı içeren yazısının Bakanlığımıza ulaşması üzerine alınmıştır.”

Mesut Genç'in halası dilekçeyi vermek istemişti. Çünkü eşi Afrin'de ve onu ziyaret edeceklerdi. Bakan, Genç'in “Önemli bir görevde” olduğu belirtilmesine karşın bu kişiye yıllardır ilk defa görev verildiğini öğrendim. Yani açığa alınmadan da soruşturma yürütülebilir, açığa alınma gerekçesi, Sefer Turan'ın kardeşine verilen ceza olduğu da gündeme gelmezdi. Şimdi de Kahramanmaraş Valisi'ne soralım: Turan'a, Disiplin Kurulu'nun verdiği cezayı onaylayabildiniz mi, yoksa ‘sıkıntılı konu' deyip bekletiyor musunuz?