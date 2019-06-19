Biz askerliği kısaltırken Yunanistan Ege’de, 13 üs kurdu, 5 bin asker yığdı

Kazanılmış seçimi iptal ettiren AKP, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimde de Ekrem İmamoğlu'nun kazanması halinde, onu başkanlık koltuğunda oturtmamamın hazırlığı içinde. İmamoğlu'nun önceki dönem belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü'nde, müfettişler özellikle başkanın yetkisinde olan bazı iş ve işlemleri inceliyor, oradan bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. O yetmezse, Ordu Valisi'ne hakareti ve bu konuda açılacak dava gerekçe gösterilip, İçişleri Bakanı tarafından açığa alınabilecek. Siyasetçilere ise bir şey olmuyor.

Askerliğin 6 aya indirilmesine ilişkin yasanın seçimden önce çıkarılması amaçlanıyor. Bu telalaşın bir nedeni de seçimden önce terhis olacak askerlerin oy kullanmalarını sağlamak. 130 bin civarında askerin en az 40 bininin İstanbul'da oy kullanabileceği değerlendiriliyor.

ONLAR NE YAPIYOR?

Biz askerliği kısaltalım, Mehmetçikleri terhis edelim diye uğraşırken 18 adamızı işgal eden, askeri hazırlıklarını artıran Yunanistan, 7-14 Haziran 2019 tarihleri arasında, Doğu Ege Denizi'nde, KATAIGIS 2019 Müşterek Tatbikatı'nı icra etti. Tatbikatla ilgili haber ve resimler Yunan Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinde yayımlandı. Sisam Adası ve çevresinde, 13 Haziran 2019'da icra edilen Tatbikat Seçkin Gözlemci Günü'ne, Yunan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile birlikte Genelkurmay Başkanı, hava ve deniz kuvvetleri ile donanma komutanı da katıldı.

Doğu Ege Denizi ve Sisam Adası bölgesindeki tatbikata Yunan kara, deniz ve hava kuvvetleri birlikleri katıldı. Tatbikatın Amfibi Çıkarma Harekatı Safhasında Yunan deniz kuvvetlerine ait çıkarma gemisi ile Sisam Adası'na çıkarma harekatı yapıldı. Yunan firkateyninden kalkan helikopterler çıkarma harekatına destek verdi. Harekatı izleyen Savunma Bakanı Apostolakis ile beraberindeki general ve amiraller daha sonra Sisam Adası'ndaki seyir çadırından kara harekatı safhasını izlediler.

SİLAHSIZ OLMASI GEREKİYOR

1923 Lozan Antlaşması'na göre Sisam Adası'nı kullanma hakkı “Silahsız olması” kaydıyla Yunanistan'a verildi. Yani egemenliği devredilmedi. İşgal edilen adalarımızı, bu adalarda Yunanistan'ın askeri faaliyetlerini yakından izleyen ve bunu kamuoyuna duyurmaya çalışan Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, yine araştırdı. Sisam Adası'nda mevcut durum itibarıyla 1 mekanize tugay büyüklüğünde askeri birlik bulunduğunu belirtti. Lozan Antlaşması'na göre Yunanistan, Sisam Adası'nda askeri birlik bulunduramayacağını, askeri tatbikat yapamayacağını belirtti. Yalım şu ek bilgileri aktardı:

“Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan Güven Artırıcı Önlemler Anlaşması'na göre Ege Denizi'nde, turizm sezonunun yüksek olduğu haziran, temmuz ve ağustos aylarında askeri tatbikat yapılamaz. Türkiye anlaşmaya uygun olarak hareket ederken Yunanistan sürekli olarak Güven Artırıcı Önlemler Anlaşması'nı da ihlal ediyor. Turizm beldesi Kuşadası'ndan kıyılarımıza 1.5 mil mesafede bulunan Sisam Adası'nda, haziran ayında Yunan askeri tatbikatının yapılması açık bir şekilde Türkiye'ye meydan okumaktır. Yunanistan, uluslararası antlaşmaları ve uluslararası hukuku ihlal ederek gayri askeri statüdeki Sisam Adası ve çevresinde askeri tatbikat yaparken Türkiye bunları seyrediyor.”

Yunanistan askeri hazırlıklarını artırıp Türkiye için potansiyel tehdit oluştururken, işgal altındaki 18 Türk adası ve bir kayalıkta 13 Yunan askeri üssü ve 5 binden fazla askeri varken, Türkiye'de askerlik süresinin kısaltılması ise tam bir çelişki…