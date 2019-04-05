Bunlar da unutulmayacak

31 Mart 2019 yerel seçimi, partilerin seçim işbirliği, dirsek teması, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya gibi kentlerin alınması, 39 yıl aradan sonra Kırşehir'de CHP adayının kazanmasıyla da unutulmayanlar arasında yer alacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, direnişlere rağmen Bursa dışında hangi büyükşehri söylediyse orada seçimi kazandı.

SİVEREK'TE NE OLDU?

Adaylık sürecinde ismi hiç gündemden düşmeyenlerden birisi de Siverek CHP Adayı Fatih Bucak'tı. Rahmetli Milletvekili Mehmet Celal Bucak'ın oğlu olan Fatih Bucak, aday gösterilince CHP'de kıyamet koptu. Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir ise adaylığı destekledi. Seçim günü, AKP'li belediye meclis üyesinin, Bucak tabelası önündeki fotoğrafını Bucak'ı kızdıracak içerikteki mesajını sosyal medyada paylaşması Fatih Bucak'ı çileden çıkardı. Seçim günü bu kişiyi darp etti.

Aynı gün Şanlıurfa'da gözaltına alınışı, “Fatih Bucak adam öldürdü. Cezaevine girecek. Ona verilecek oylar boşa gider” söylentisine neden oldu. 2014 yerel seçiminde CHP adayı sadece 217 oy almıştı. Fatih Bucak, aşiretinin bazı önde gelenlerinden de destek almazsa bile 27 bin 780 oy aldı. Seçilemedi ama CHP, ilk kez Siverek'ten Büyükşehire 5 meclis üyesi gönderiyor. CHP İl Başkanı Hayrettin Cidir de, ilçe Başkanı Mehmet Emin Demirbüken de, “Bucak seçimi kazanamadı ama CHP, Siverek'te destan yazdı” diyor.

KEMER NASIL GİTTİ?

Emekli öğretmen Necati Topaloğlu, beldeler kapatılmadan önce Kemer-Göynük'te CHP'den iki dönem belediye başkanlığı yaptı. 31 Mart seçiminden önce CHP'den Kemer Belediye Başkanlığı için başvurdu. Göynük'te yaptığı çalışmaları da bir kitapçıkta toplayıp CHP yöneticilerine götürdü. Necati Topaloğlu ve CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, genel merkezde hiç de hak etmedikleri bir muameleyle karşılaştı. Geldiklerine, geleceklerine pişman edildiler. Topaloğlu'nun hangi siyasi partiden aday gösterilirse kazanacağını anketler de ortaya koyuyordu. DSP'den aday gösterildi ve Necati Topaloğlu, CHP adayı Mustafa Gül'e 1.450 oy fark atarak, Kemer belediye başkanlığını kazandı. Şimdi, CHP genel merkezden Necati Topaloğlu'na “Bize katıl” çağrısı yapılıyor.

DERİNCE'Yİ AYAĞA KALDIRDI

Ülkemizde, ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'dır. 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olmuştu. Son 15 yıldır AKP'li belediyeler tarafından yönetilen İzmit'e bu kez CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan, rakibine 11 bin oy fark atıp İzmit Belediye Başkanı oldu. İtiraz edildiği için Fatma Hanım da henüz mazbatasını alamadı. Kocaeli'nin Derince ilçesi kurulduğundan bu yana sola hiç bu kadar ışık yakmamıştı.

140 bin nüfuslu ilçede, geçmişte Milli Selamet, Refah, son iki dönemdir de AKP'li belediyle başkanları var. AKP, 31 Mart seçiminde CHP Adayı Avukat Sertif Gökçe karşısında alabildiğine zorlandı. İki dönem Kocaeli Baro Başkanlığı görevinde bulunan Sertif Gökçe, barodaki görevinden ayrılınca “Sevgi kazanacak” sloganıyla CHP'nin Derince belediye başkan adayı oldu. 500'e yakın ev ve kahve toplantısı düzenledi. Onbinlerce insanla tokalaştı, yapmak istediklerini anlattı. Kuşkusuz bunlar boşa gitmedi. CHP, 2014 seçiminde yüzde 30 oy alırken, Sertif Gökçe oy oranını yüzde 46'a taşıdı. Eşit olmayan koşullarda yapılan seçimi de yaklaşık bin oyla kaybetti. Sertif Gökçe'nin çalışma yöntemini Ekrem İmamoğlu'na benzetenler de az değil…

Bir seçimin en çok konuşulan kararları birbiriyle çelişen Yüksek Seçim Kurulu ile seçim gecesi veri akışını durduran Anadolu Ajansı unutulmayacak.