Hangisi daha kolaymış!

12 Eylül 1980 darbesinin yapıldığı dönemde Genelkurmay Başkanlığı görevinde bulunan, yeni anayasasının halkın yüzde 92 oyunu almasıyla Kenan Evren de Cumhurbaşkanı seçilmişti. Evren'le ilgili ilginç anekdotlar anlatılır.

Kenan Evren'in yurtiçi ve yurtdışı gezilerini gazetecilerin rahatlıkla izleyebilmesinde Basın Danışmanı Ali Baransel'in rolünün büyük olduğu bilinir. Bugün bazı gazetelere uygulanan yasakların kaldırılması için hemen hiçbir adım atılmıyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bu konuyu ele almasını, gazeteciler arasındaki ayrıma son vermesini bekleriz.

ÖNCE “FIKRA GİBİ” OLAY

Söz 12 Eylül'den açılmışken, Kenan Evren'li, Basın Müşaviri Ali Baransel'li “Fıkra gibi olay” dolaşımda. Önce “Fıkra gibi olayı” okuyalım:

“12 Eylül döneminde Ali Baransel sadece TRT'den değil, tüm basın yayından sorumlu olarak atanır. Bir gün gazetelerden birinde bir fıkra yayınlanır. Kenan Evren bu fıkrayı okuyunca çılgına döner. Fıkra şöyledir:

Güney Amerika'da bir uzmana sormuşlar; ‘Darbe yapmak mı daha kolaydır, yoksa hıyar turşusu yapmak mı?'

Uzman, soruyu cevaplamış; ‘Darbe yapmak daha kolaydır. Çünkü hıyar turşusu yapmak için aynı boy taze hıyarları seçeceksin, onları uygun kıvamda tuz, limon, sirkeli suyun içinde uygun süre bekleteceksin vs., oldukça uzun iş. Ama darbe yapmak için üç hıyarı yan yana getirmek yeterlidir.' Kenan Evren bu fıkrayı okuyunca derhal Ali Baransel`i çağırır, başlar kızmaya; ‘Bu ne rezalet, böyle bir saçmalığın yayınlanmasına nasıl izin verirsin, neden kontrol etmiyorsun?'

Ali Baransel ne olduğunu anlamak için gazetedeki fıkraya bir göz atar ve ‘Sayın paşam, boşuna üzülüyorsunuz. Bakın burada üç hıyar diyor, Beş hıyar demiyor ki. “Bunun üzerine Kenan Evren gazeteyi alıp fıkraya tekrar bakınca hak verir; ‘Evet ya, doğru diyorsun, bir an fark edememişim.”

ALİ BARANSEL'E SORUNCA

Ali Baransel, 1961'de Vatan Gazetesi'nde muhabirliğe başlamıştı. 1968'de TRT Haber Merkezi kuruluşunda yer aldı. TRT Diyarbakır Bölge Radyosu sorumluluğunu üstlendi. Kıbrıs Barış Harekatı'nı gazeteci olarak izledi. TRT Parlamento Haberleri Müdür Yardımcılığı döneminde Cumhuriyet Senatosu Başkanı Fahri Korutürk'ün konuşma metinlerini de hazırlıyordu. Dolayısıyla aralarında bir dostluk oluşmuştu. Gazetecinin halinden anlıyor ve günün koşullarına göre yapabileceği yardımı da yapıyordu.

Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde ilk basın müşaviri ve sözcü olarak görev aldı. Aynı görevi, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra da sürdürdü. Basın-yayınla ilgili kuruluşlarda üst düzey görevlerde bulundu. 80 yaşındaki Ali Baransel ağabeyimiz şimdi de kurulmakta olan Kabataş Beşiktaş Üniversitesi'nin mütevelli heyetinde yer alıyor.

AYRIM YOKTU

Cumhurbaşkanlığı'nın ilk Basın Danışmanı Ali Baransel döneminde gazete, gazeteci ayrımı yapılmıyordu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan da bu ayrımın son bulmasını diliyoruz.

Ali Baransel ağabeye, “Fıkra gibi” olayın yaşanıp yaşanmadığını sordum. “Böyle bir olay Şili'de yaşanmış. Bu da Günaydın Gazetesi'nde yayımlanmış. Evren Paşa ile aramızda böyle bir konuşma geçmedi. Görevim döneminde hep basını kollayan, ilişkilerin düzelmesi ve sorun çıkmaması için çalıştığım bilindiği için o olay bana yakıştırılmış. Görevim döneminde basınla-köşk arasında uyumlu bir çalışma yapılmasını sağladım. Basın ve sanat çevrelerine köşkün açılmasında da emeğim çok” dedi.

Yani, “Fıkra gibi olay” sürekli dolaşımda ama işin aslının da yazıldığı gibi olmadığını Ali Baransel ağabeyimizden öğrenmiş olduk.

Yeni çıkan kitaplar

– Gazeteci-yazar Işık Kansu, Telgrafhane Yayınları'ndan çıkan “Yurt Kemiricileri” adlı kitabında yakın tarihimiz ve basının içine düşürüldüğü durumu, baskıları bütün yönleriyle ortaya koyuyor. Kansu, dönemine kitabıyla ışık tutuyor.

– Erzurum denilince akla ilk gelen gazetecilerden olan ve 41 yıl gazetecilik-yöneticilik yapan değerli meslektaşım Kadir Sabuncuoğlu ile birlikte o bölgede birlikte de çok çalışmalarımız oldu. Kadir “Dağda, taşta karda, kışta” yaptığı çalışmaları “Bir Ömür Bin Haber” kitabında topladı ve kitabı Rönesans Yayınları'ndan raflardaki yerini aldı.