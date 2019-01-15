Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: ‘Şikayet sizden çözmesi bizden’

6 yıl önce Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) oluşturulmuştu. Yasama, mahkemeye intikal etmiş konular, askeri nitelikli operasyonlar dışında idare ile olan hemen her konuda “Dostane” biçimde sorunlar çözülmeye çalışılıyor. Kurum ve kuruluşlar da verilen kararların yüzde 70'ine yakınını yerine getirir oldu. Kararlara uyulup uyulmadığını izlemek için bir de birim oluşturulmuş.

Tanınırlığı, bilinirliği arttıkça başvurular daha da artacaktır. Örneğin geçen yıl 17 bin 585 başvuru yapıldı. Hemen her konuda yapılan başvurular kamunun sert değil daha çok sempatik yüzüyle en geç 4 ay içinde sonuçlandırılıyor. Tanınırlığı, bilinirliği arttıkça Kamu Denetçiliği Kurumu belki de açılacak on binlerce davanın açılmadan sonuçlandırılacağı bir kurum haline dönüşecek.

BAŞVURMANIZI BEKLİYORLAR

Belediyelerin, demokratik denetimin en önemli aracı haline getirilmesi de hedefler arasında. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye nitelikli kararlarına belediye başkanlarının uyması, önemli ölçüde sorunların aşılmasını kolaylaştıracaktır.

MHP, toplumun ruh sağlığının korunması için yasa teklifi verdi. Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, daha çok cinayetlerin, yaralamaların, hayvanlara eziyetin, işkencenin yayımlandığı gazetelerin 3. sayfasındaki haberler için “Okuyunca tüylerim diken diken oluyor. Nasıl bir cinnet toplumu haline geldik? Suç işleme oranı artıyor. İşte bunlarla mücadelede her kuruluşa görev düşüyor” diyor.

Başdenetçi Malkoç, ülkemizde hak arama yollarında bir sıkıntı olmadığını, ancak vatandaşın haklarını bilmediğini belirtiyor ve bu konuda yeterli gayreti göstermediğini ifade ediyor. İşte, Kamu Denetçiliği Kurumu da, okulda, hastanede, cezaevinde, kısaca idarede karşılaşılan her sorunun aktarılması ve bunlara çözüm bulunması için çaba gösteriyor. Şeref Bey, “Başvurun çözelim” çağrısında bulunuyor. Açıkçası başvuru sizden, çözüme kavuşturmak da Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan.

Ama bazıları da, bu çabayı çok kötü kullanıyor. Belli bir konuda verilen karara rağmen, aynı kişinin 200'den fazla dilekçe verdiği ortaya çıkıyor.

MAAŞLARI KURTARDI

Ordu'nun Aybastı İlçesi'nde ikamet eden Mustafa Demirci, 1997 yılında emekliye ayrılmıştı. Geçen yıl hastaneye gittiğinde “Senin sigorta primin eksik yatırılmış. Emekli değilsin” denilmiş. Kısa süre sonra gelen yazıda, “20 yıldır haksız bir biçimde ödenen emekli aylıklarının geri ödenmesi” isteniyordu.

Mustafa Demirci'nin dünyası karardı. İşte bu sorunu da Kamu Denetçiliği Kurumu çözdü. Yalnız onları değil, 40-50 yıl geriye dönük araştırma yapan SGK, zamanında kayıtlar düzenli tutulmadığı için yaklaşık 500 bin emekliyi zora sokacak kararlar alıyordu. Şeref Malkoç'un devreye girmesiyle sorun çözüldü. En azından artık maaşları kesilmeyecek.

CEZAEVLERİ GÜNDEMDE

Hemen her kesimle iyi ilişkiler içinde olan Başdenetçi Şeref Malkoç, neler yaptıklarını şöyle anlatıyor:

“Toplumsal sorunların çözümü noktasında görüşmeler yapıyoruz. Kadına yönelik şiddet, nafaka sistemi, ayrımcılıkla mücadele de bunlardan bazıları. Cezaevi koşullarını cezaevlerine giderek yerinde inceledik. Bunlarla ilgili tavsiye kararları da alacağız. Üniversitelerde ombudsmanlık kulüpleri oluşturuldu, onlarla toplantılarımıza devam edeceğiz. Diyarbakır'da kanaat önderleriyle buluştuk. Onların da yörelerinde ombudsmanlık yaptığına tanık olduk.”

KADIN VE ÇOCUKLAR

İnsan hakları, kadın ve çocuklarla ilgili çalışmaları yürüten Kamu Denetçisi Özlem Tunçak, “Çocuklardan direkt şikayet alan tek kurum olduklarını” belirtiyor. Başdenetçi Şeref Malkoç da, “Çocuklara ve kadınlarla ilgili hassasiyetimiz, diğer hassasiyetlerden bir adım daha öndedir. Boşandıktan sonra velayeti alamayan anne veya babaların çocukla irtibatının sağlanması yönünde de çalışmalar yapıyoruz” diyor.

Unutmayın, Kamu Denetçiliği Kurumu, sadece şikayet üzerine konuyu ele alıyor. İdareyle ilgili her sorunu yazın ve çözüm için bekleyin… Size de iyi bir haber gelir.