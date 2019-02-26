Mansur Yavaş’ın amblem cevabı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinglerinde CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alırken, “Partisinin ambleminden kaçan, korkan bir aday olur mu? Partisinden utanan, kendisini destekleyen ittifakı saklamaya çalışan bir aday olur mu? İşte buyurun bakın bizim adayımızın hemen altında AK Parti” dedi.

Ankara'da reklam panolarının tamamı AKP'nin seçim afişleriyle donatılmış durumda. Sanırsınız Ankara'da başka siyasi partilerin adayları yokmuş gibi tamamı AKP tarafından kapatılmış. Kitap fuarına gidiyorsunuz her tarafta AKP'nin adaylarının afişleri. Giriş kapılarında AKP araçlarıyla sürekli sesli ve görüntülü yayınlar yapılıyor. Ankara'nın giriş-çıkışları olan Eskişehir, Konya, Samsun yollarında ne kadar elektrik direği varsa tamamının bir tarafından Cumhurbaşkanın, bir tarafında Özhaseki'nin fotoğrafları bulunuyor.

AKP'NİN DE YOK

AKP Genel Başkanı, Mansur Yavaş'ın seçim afişlerinde partisinin logosunu kullanmadığını eleştiriyor ama reklam panolarına baktığımızda AKP'nin Büyükşehir Adayı Mehmet Özhaseki'nin, AKP'nin ilçe adaylarının hiçbirisinde AKP ya da seçim işbirliği yaptığı MHP'nin amblemlerini göremezsiniz.

Erdoğan ile Özhaseki'nin fotoğraflarının birlikte yer aldığı afişlerde de, adayların reklam panolarındaki tekli fotoğraflarında da durum böyle. Sadece elektrik direklerine asılan tekli fotoğraflarda parti amblemi kullanılmış. O zaman reklam panolarında gördüğümüz AKP'li adayların fotoğraflarını siz de inceleyin. Bakalım, siz AKP ya da işbirliği yaptığı MHP'nin amblemlerini görebilecek misiniz?

ÇÜNKÜ, YASA BÖYLE

Mansur Yavaş'ın da reklam panolarında bulunan AKP adaylarının da yaptığı doğru. Çünkü, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 60'ıncı maddesi (Değişik: 8.4.2010- 5980/8. madde) şunu emrediyor:

“Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, oy verme gününden önceki otuzuncu günden itibaren, kendilerini tanıtıcı poster, parti bayrağı, ilan, pankart veya afiş gibi malzemeleri asmak veya yapıştırmak amacıyla, o seçim çevresi içinde, belediyelerce doğrudan kullanılan ve ilçe seçim kurullarınca belirlenen sabit ilan ve reklam yerlerinden süresi, sayısı ve ücreti eşit olmak şartıyla yararlanabilirler.”

Siyasi partiler ve adaylar seçimin başlangıç tarihinden (1 Mart'ta başlıyor) seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, açık veya kapalı yer toplantıları ile taşıtlarında; parti bayrağı, afiş, poster, pankart ve benzeri ilan ve reklam malzemesi kullanmakta serbesttirler.

Yasaya göre, adayın parti logosu kullanabilmesi 1 Mart 2019 tarihinde başlayacak. Şu anda parti amblemi kullanılmasının yasal olmadığı da ortada. Mansur Yavaş'ı “parti amblemi kullanmıyor” diye eleştirmek, bir yerde “Siz niçin kanuna uyuyorsunuz” demektir.

YAVAŞ: BÜTÇELERİNE YETİŞEMEYİZ

Mansur Yavaş'ın parti otobüsünde CHP'nin amblemi var. Afişlerinde ise CHP amblemi bulunmuyor. İster istemez bu durum partililer arasında da soru işaretine neden oluyor. Mansur Yavaş'a sordum, şunları söyledi:

“Aslında yapılması gerekeni yapıyorum. Parti amblemini kullanabilmemiz için seçime 30 gün kalması gerekiyor. Amblemli tanıtım için süre 1 Mart'ta başlıyor. 1 Mart'tan itibaren biz de CHP'nin amblemini kullanacağız. Yasa gereği parti amblemini kullanmamamızdan anlam çıkarılmasını da anlayamıyorum. Sanki yasalara uymak suçmuş gibi gösteriliyor.”

Ankaralıların en çok merak ettiği konulardan birisi de, her tarafta AKP Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin fotoğrafları bulunmasına karşın, CHP adayı Mansur Yavaş'ın fotoğrafının bulunmamasıdır. Mansur Yavaş, “AKP'lilerin seçim harcama bütçelerine bizim yetişmemiz mümkün değil. Kısıtlı olanaklarla seçim çalışmasını sürdürüyoruz. 1 Mart'tan itibaren seçim kurulu kararıyla panolar adaylara eşit dağıtılacak. Ama ne olursa olsun, AKP'nin reklam gücüyle mücadele kolay olmaz…” diyor.