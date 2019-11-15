Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti

10 Kasım törenlerini fırsat bilen, Atatürk'e kin ve nefret kusan Milli Eğitim Bakanlığı personeli hakkında, eğer basında bir şeyler yer alıyorsa ancak o zaman inceleme başlatılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sadece 10 Kasım'da yapılan paylaşımlardan Eğitim İş ve Türk Eğitim Sen'in belirlediklerine bakarsa, kimleri hangi makamlara getirdiğini daha iyi anlar.

Bakanlığın bu tutumu devam ettikçe Atatürk'e hakaret eden, çirkin paylaşımlarda bulunan Milli Eğitim personelinin sayısı da artıyor. Belli makamlara gelebilmek için Atatürk hakkında sanırsınız çirkin paylaşımlarda bulunmak da bir önkoşul olmuş.

İCRA GELDİ

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ders kitaplarını incelemek amacıyla 51 öğretmeni 20-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara – Kızılcahamam ilçesinde bulunan Çam otele davet etti. Öğretmenlere yemek ve otelde kalma ücretleri bakanlık adına organizasyonu yapan firma tarafından karşılanacaktı. Öğretmenler çalışmalarını tamamlayıp otelden ayrıldılar.

Organizasyon firması borcunun tamamını ödemedi. Bunun üzerine otelin avukatı tarafından ödemenin öğretmenler tarafından yapılması için icra dairesine başvuruldu. Öğretmenlere Kızılcahamam İcra Dairesi tarafından “Ödeme emri” gönderildi. Her öğretmene düşen borç miktarı, diğer faiz alacağı ile birlikte toplam 646,14 TL olarak hesaplandı ve borcun tebligatın ulaşmasından itibaren 7 gün içinde ödenmesi istendi. Gelen icra kağıtları karşısında şoke olan öğretmenler, durumu Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirmek istese de, bizim gibi onlar da Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük'e ulaşamadı ve dertlerini anlatamadı. Onlar da öğretmen sendikalarından yardım istedi. Bu rezalete neden olanlar, öğretmenin kapısına icra kağıdı gönderen Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri hakkında hiç işlem yapılmayacak mı? Zor.

BAKANLIK NE İSTEDİ?

24 Kasım, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Millet Mektepleri Başöğretmenliği”ni kabul ediş tarihidir. Emekli Korgeneral Hasan Sağlam'ın Milli Eğitim Bakanlığı döneminde, 24 Kasım “Öğretmenler Günü” olarak kutlanıyor. İllerden “İl Temsilcisi” seçilmiyor, illerde de kutlama heyeti oluşturuluyor.

Ankara'ya gelecek 200 öğretmen, Cumhurbaşkanı tarafından da kabul ediliyor, öğretmenlere her yıl olduğu gibi bazı vaadlerde de bulunuluyor. 3600 ek gösterge de yine onlardan birisi. Bakanlık öğretmene para vermediği gibi, öğretmenlerden, Ankara'ya gelecek öğretmenlerin masraflarının karşılanması için öğretmen sendikalarından sponsor olmalarını istedi. Eğitime bütçeden ayrılan pay her yıl azalıyor. Ama, 200 öğretmenimizin Ankara'ya getirilmesi, konaklama giderlerinin karşılanmasını da sendikalardan isteyecek kadar da azalmadı. Bu durumdan Bakan Ziya Selçuk'un haberi var mı bilemem.

SENDİKADAN SUÇ DUYURUSU

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görev yapan Said Dağdaş'ın, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş'ın facebook paylaşımının altına yaptığı yorumlarla Atatürk'ün manevi hatırasına hakaretler yağdırdığını duyurmuştum.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapılan bu saldırıya karşı Sendikacı Musa Akkaş sessiz kalmadı ve kendi adına, Said Dağdaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dağdaş, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görev yaptığından hakkında idari soruşturma başlatılması için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da bu kişi hakkında soruşturma açılması talebinde bulundu.