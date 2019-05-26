Seçimden iki gün önce bir firmaya 1.5 milyon lira ödendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş SÖZCÜ'ye açıkladı: “Ankara'da olup biteceğini açıklayacağım” diyen Yavaş'tan ilk dosya geldi. Belediyenin çekim işleri, bir gün

içinde bir firmaya ihale edildi. Aynı gün o firmayla sözleşme imzalandı. İki gün sonra da ihalenin parası ödendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara'da olanı biteni yakında açıklayacağım” dedi. Ardından dosyalar hazırlanmaya ve Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmeye başlandı. İlk dosya, hemen seçim öncesi yaşanan “1,5 milyon liralık dolandırıcılık, görev ve yetkiyi kötüye kullanmak, ihaleye fesat karıştırmak ve nüfuzu kötüye kullanmak” iddiasını içeriyor. Mansur Yavaş yönetiminin suç duyurusunda bulunduğu ihale olayı şöyle gerçekleşiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. (ANFA) Genel Müdürü Erdal Türk, 25 Mart 2019'da, şirkete ait fuar, sergi, satış, tiyatro, konser anfileri, gençlik ve spor merkezi, lokanta, büfe, konuk evi, otel kongre salonu, sera, parklar, yeşil alanların tanıtım fotoğraf, video ve slayt çekimlerinin yapılması için hizmet alımı işinin ihalesine karar verdi. Bu olurdan 1 gün sonra 26 Mart'ta ihale yetkilisi Erdal Türk tarafından ihale, denetim, muayene kabul komisyonu oluşturuldu. Bu işlemden yine bir gün sonra yani 27 Mart'ta saat 15.30 da yapılan ihale sonucu medya tanıtım hizmet alımı işi Ahmet Boyacı'nın yetkilisi olduğu Ceylin Şirketi'ne 1 milyon 510 bin 400 liraya verildi. Hakkında araştırma yapılmadan, yeterliliği incelenmeden Ceylin Şirketi'yle sözleşme imzalandı. Aradan bir gün geçtikten sonra 29 Mart'ta, denetim muayene ve kabul komisyonunu oluşturan ANFA Şirketi'nde çalışan Ramazan Can, Oktay Karakaya ve Eda Zorlu tarafından belirtilen hizmetin teknik şartnamede istenilen özelliklere uygun olarak eksiksiz ve sağlam bir vaziyetle kabul edildiğine dair, Ceylin Şirket yetkilisinin imzasının olmadığı bir kabul tutanağı düzenlendi. Aynı gün yanı 29 Mart'ta Ceylin şirketi tarafından fatura düzenlendi ve fatura bedeli olan 1 milyon 510 bin 400 TL ödendi.

PERVASIZCA YAPILMIŞ

Mansur Yavaş, savcılığa intikal ettirilen olayı şöyle anlattı: “İşlemler, yıldırım hızı değil, ışık hızıyla üç gün içerisinde ihale yapıp, sözleşme imzalanıyor. 30 gün süreli işin kabulü ilk gün yapılıyor, fatura kesilip tebliğ ediliyor. İş bedelinin tamamının ödenmesi teknik şartnameye, sözleşmeye ve hukuka aykırı olup dolandırıcılık, nüfuzu kötüye kullanmak, görevi ve yetkiyi kötüye kullanmak suçunu oluşturur. Bu işlemler o kadar pervasızca yapılmış ki, ne sözleşme ne hukuk ne de çalıştığı şirketin hukuk çerçevesinde menfaatleri düşünülmemiş sadece kanuna aykırı olarak bir para ödenmesi yolu tercih edilmiştir.”

SEÇİMİ BEKLEMEDEN

Hizmet Alım İşi Kamu İhale Kanunu'nun istisnalar başlıklı 3/g maddesine göre yapılmış. İlan yapılmış olsa katılım çoğalarak rekabet oluşur ve şirket işi daha ucuza verebilirdi. Bu hizmet alım işinin 15 gün önce veya 15 gün sonra yapılmasının hiçbir önemi yoktur. Sadece 15 gün sonra yapılsa yerel seçimler yapılmış olurdu o kadar.”

ONLAR, AMACINA ULAŞTI

Avukat Ahmet Tuğrul tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan başvuruda, ‘Ceylin Şirketi kötü niyetle, daha işin ikinci günü fatura keserek müvekkil şirketi dolandırmayı amaçlamış ve diğer şüpheliler vasıtasıyla amacına ulaşmıştır' denildi. Sözleşmenin eki olan ‘teknik şartname' incelendiğinde toplam 355 adet kiralama işleminin yapılacağı, her bir ünite için yayın süresinin 30 gün olduğu belirlenmiştir. Ancak 355 adet reklam ünitesinin bir günde gezilmesi mümkün değildir. Bu nedenledir ki sözleşmede işin süresi 30 gün olarak belirlenmiştir. Şüpheli firma daha ilk gün fatura keserek, müvekkil şirketi dolandırarak haksız kazanç elde etmeyi amaçlamıştır. Şüpheli firma tarafından, müvekkil şirkete ibraz edilen herhangi bir kiralamaya dair fatura ibraz edilmemiştir. Bu da göstermekledir ki şüpheli firma diğer ANFA görevlileriyle anlaşarak daha işe dahi başlamadan sözleşme bedelini tahsil ederek müvekkil şirketi dolandırmayı amaçlamış, zarara uğratmış, dolandırmıştır.

O TARİHİN ÖZELLİĞİ

Dönemin ANFA Genel Müdürü Erdal Türk yetkisini kullanarak 26.03.2019 günlü ihale komisyonunu oluşturmuş, mahal listesi dahi hazırlanıp şartname eki olarak düzenlenmeden, 27.03.2019 günü saat 15.30 da ihale yapılmasını sağlamıştır. 27.03.2019 günü aynı gün sözleşmeyi imzalamış, 29.03.2019 günü daha iş başlamadan diğer şüpheliye iş bedelinin tamamım saat 16.04'te ödeterek görevini kötüye kullanmıştır. 29.03.2019 tarihinin özelliği, işin daha ikinci günü ve Belediye Başkanlığı seçiminden önceki son takvim günü olmasıdır. Kısaca şüpheli ışık hızı ile yaptığı ihale bedelini de seçimden önceki son takvim günü ödetmiştir. İşin teslim edilen bölümlerinin malzemeleri ile birlikte sözleşmeye ve teknik şartnamedeki özelliklere uygun olarak eksiksiz vaziyette fiili tesliminin yapılıp ilgili kabul tutanağı imzalanmasından sonra fatura kesilmesi gerekiyor. Yüklenici şirket, ödemenin 60 güne kadar yapılmasını kabul etmesine rağmen, genel müdür ödemeyi yapıyor. Fatura kesiminin sözleşmeye aykırı . Ödemeyi yapmak da görevi kötüye kullanmaktır.

FİRMA SAHİBİ KONUŞTU

Ceylin Şirketi'nin yetkilisi Ahmet Boyacı'ya iddiaları sordum. Kendilerine savcılıktan bir çağrı gelmediğini gerekirse daha sonra açıklama yapacağını söylemekle yetindiğini de ekleyelim.