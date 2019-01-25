“Soykırım yok” demenin de bedeli var

Atatürk'ün, Samsun'a çıktığı 19 Mayıs tarihi, ülkemizde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanırken, Yunanistan'da ise aynı gün sözde “Pontus Soykırım Günü” gerekçe gösterilip resmi tatil ilan edilmiş ve Türkiye'ye aleyhtarı güne dönüştürülmüş. İşte o gün Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ne siyah çelenk konuluyor, Türkiye aleyhine toplantılar düzenleniyor, gösteriler yapılıyor.

Atatürk'ün doğduğu Selanik'e, Pontus soykırım anıtı dikildi. ABD, Kanada, Almanya başta olmak üzere, Türkiye'den toprak talebinde bulunan 400'den fazla dernek kuruldu. Onlar da 13 ilimizi istiyor ve bunun mücadelesini veriyor. Önemsemezlik yaparsak sorun daha da büyür.

GİDEREK AZGINLAŞTILAR

Türkiye'den Yunanistan'a turist olarak gidenlere, 13 ilimizi Pontus haritasında gösteren broşür dağıtılıyor. Bugün, Yunanistan ve bu ülkenin etkisiyle “soykırım” kararı alan ve “Soykırım uygulanmamıştır” diyene, hapis ve para cezası uygulayan ülkeler var.

Hukuki konularda önemli çabaları hep hatırlanan CHP'nin önceki dönem İzmir milletvekillerinden Ahmet Ersin, tehlikenin boyutunu zamanında fark etmiş ve 2006'da dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi vermişti. Türkiye'nin, sözde Ermeni soykırımı iftira ve yalanları yanında, yakın zamanda sözde Pontus soykırımı iftira ve yalanlarına da muhatap olacağını dile getirmiş ve şu uyarıda bulunmuştu:

“Bir süreden beri Yunanistan'da sözde Pontus soykırımını protesto bahanesiyle,Türkiye aleyhine gösteriler yapılmakta ve Türk Bayrağı'na hakaret edilmektedir. Rum lobilerinin etkisinde olan ABD ve bazı AB ülkelerinde, Türkiye aleyhinde yasalar çıkarılarak Pontus soykırım anıtları dikilmektedir. Türkiye'yi hedef alan sözde Pontus soykırımı iddialarına karşı önlem alıyor musunuz? Rum lobilerinin etkin olduğu ABD ve AB ülkelerine yaygınlaşması muhtemel Türkiye karşıtı bu davranışlara karşı hangi girişimleri yaptınız?”

GİRİŞLERİ YASAK

Yunanistan parlamentosundan sözde Pontus soykırımı tasarısının gündeme gelmesi üzerine, TBMM eski Başkan Yardımcısı Uluç Gürkan, Ahmet Ersin ve emekli General Naci Beştepe'nin de aralarında bulunduğu 17 kişi Yunanistan'a gitmeye karar verdi. Bazı parlamenterlerle görüşüp, ardından Yunanistan parlamento binasının önünde Ermeni soykırımı iddiaları, Pontus devletinin tarihini ve hukuki yönleri konusunda basın toplantısı düzenlemeyi planladılar.

Atina havaalanından girişte Türk heyetine, “Hayır giremezseniz. Geri dönün” denildi. Gürkan, bu durumu Dışişleri Bakanlığı'na iletti ve gerekli girişimin yapılmasını istedi. Yunanistan Büyükelçliği'nin gönderdiği cevap iki satırdı. Yunanistan'a alınmama gerekçesi olarak “kamu düzenini bozabilecekleri” gösterilmiş.

“Bitmedi” diyor Gürkan, “O günden sonra yalnız Yunanistan'a değil, Schengen vizesi uygulayan ülkelere de girişimiz 2020 yılının ocak ayına kadar yasak” diyor. Adalarımızı işgal edenler bu kadar ileri gitti…

Iğdır'da ittifak olmayınca

AKP ve MHP birçok ilde ortak aday çıkarırken, Orta Asya'ya açılan bir kapı, Türk dünyasına geçiş yeri olan üç ülkeyle sınırı bulunan Iğdır'da seçim işbirliği yapılmadı. Iğdır'da 10 yıldır HDP'li belediye başkanı görev yapıyor.

Bazı illerimiz duyarlıdır. Alt kimlikler de çoğu kez seçimde belirleyici oluyor. AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti, Türk kökenli adaylar belirlerken, HDP ise Kürt kökenli adayla seçime giriyor. Öyle bir denge var ki Türk kökenli seçmen sayısı 28-29 bin, Kürt kökenli seçmen vatandaşlarımızın da 27- 28 bin civarında olduğu belirtiliyor. Kuşkusuz Kürt kökenli vatandaşlarımızın oylarının bir kısmı diğer siyasi partilere gidecektir. Ancak, Türk kökenli seçmenlerin oyu 3-4 parçaya bölüneceği için bu durumda HDP'li adayın şansının yüksek olduğu değerlendiriliyor.

24 Haziran seçimlerinde merkezde en yüksek oyu MHP almıştı. Son anda uyarılar dikkate alınıp AKP-MHP işbirliği yapılacaksa, MHP adayı üzerinde birleşilmesi gerekiyor. Bu durum MHP ve AKP yetkililerine de bildirildi ama daha ses yok.