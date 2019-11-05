Trump, kütüphanene bak

29 Ekim 2019'da, ABD Senatosu'nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde, 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak tanıyan karar tasarısı ve Türkiye'ye yönelik yaptırımların kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanlığı bu kararı “Yok hükmünde” saydı. Ama bununla yetinilmemeli ve bu süreçte parlamento, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere büyük gayrete ihtiyaç var.

Örneğin Ankara'nın Akyurt İlçesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (AKSİAD) Başkanı Ali Tekin Çelik, ABD Başkanı Trump'a ve bu konuyu gündeme getiren senatöre, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ermeni olaylarıyla ilgili konuşmasının da yer aldığı NUTUK kitabını gönderdi. AKSİAD Başkanı üzerine düşeni yapıyor da diğerleri ne durumda acaba? Haklı davamızın anlatılması için geç kalınmamalı.

GERÇEKLER O KÜTÜPHANEDE

ABD Kongresi'ndeki belgeler, hem Ermeni soykırımı iddialarını hem de ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan 29 Ekim 2019 tarihli karar tasarısını yalanlıyor. 1919-1927 yılları arasında İstanbul'da ABD Yüksek Komiseri olarak görev yapan Amiral Mark Lambert Bristol, 28 Mart 1921'de, Amerikan Dış Görevler Komiserleri Kurulu Sekreteri Dr. Barton'a mektupla gönderdiği raporda, Ermeni iddialarının kesinlikle yanlış olduğunu belirtiyor. Sözde Ermeni soykırımı iddialarının sahibi Hovannisyan'ın dört ciltlik tarih kitabında da bu mektuptan bahsedilmiyor.

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, mektubun ABD Kongre Kütüphanesi'nin el yazmaları bölümünde (Bristol Papers, Manuscript Division, Library of Congress) muhafaza edildiğini hatırlatıyor. Kongre Kütüphanesi; Temsilciler Meclisi, Senato ve Yüksek Mahkeme'nin de yer aldığı Amerikan Kongre Binası'nda bulunuyor. Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine karar verenler, aynı binada bulunan Kongre Kütüphanesi'ndeki belgelere baksalardı böyle bir yanlışlığa taraf olmazlardı.

“REZALETTİR”

Amerikalı Yazar Samuel A. Weems, kitabı yoğun araştırmalar yaparak, Washington, Roma, Paris, Londra, Moskova ve İstanbul'da yazdığını belirtiyor. Türkiye'de, arşivlerin sonuna kadar açık olduğunu vurgulayan Weems, Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki ve Ermeni Devrim Federasyonu'nun Boston'da bulunan ofislerindeki dosyaların araştırmacılara ve halka kapalı olmasını eleştiriyor, “Ne saklıyorlar?” diye soruyor.

Weems, Japonların 1941'de Hawaii Adaları'na yaptığı saldırı sonrasında, Amerikan yönetiminin, ülkede yaşayan Amerikalı Japonları, Amerika'nın batı kıyılarından daha iç bölgelerdeki kamplara gönderdiğini hatırlatıp, “Osmanlıların 1915'te yaptıkları da bundan farklı değildi. Yeniden yerleştirme (Relocation- Yer değiştirme) soykırım değildir” diyor. Yazar, Ermenilerin 1992'de 1 milyondan fazla Azeri Türk'ü doğdukları topraklardan atarak onları şehirdeki mülteci kamplarında yaşamaya zorladıklarını da hatırlatıyor.

KATLİAM BELGELERİ

Osmanlı Arşivi'nde, Ermeni iddiaları ile ilgili olarak, 70'li yılların sonlarında başlayan ve 2000 yılına kadar süren inceleme ve araştırma yapıldı. Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Dışişleri Bakanlığı'nın sorumluluğunda yürütülen çalışmalara diplomatlar ile birlikte akademisyenler ve askerlerin de katıldığını, elde edilen bilgilerin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından 2001 yılında iki ciltlik kitap halinde yayımlandığını hatırlattı.

Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri” kitaplarında 1914-1921 yılları arasında, Ermeniler tarafından Türklere uygulanan katliamın, eski Türkçe olarak yazılmış belgeleri ile birlikte belgelerin günümüz Türkçesi'ne uyarlanmış çevirileri ve İngilizce çevirileri de var. Ermeniler tarafından, trenden atılarak, gözleri oyularak, işkence ve diğer yöntemler ile öldürülen Türk sayısı 518 bin 105 kişi.

TASARI ENGELLENMELİ

Tasarının engellenmemesi halinde Türkiye'den toprak ve tazminat talepleri gündeme gelecek. Gelişmeleri yakından izleyen ve bu konuda yurttaş olarak üzerine düşeni yapmaya çalışan emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, “ABD Senatosu'ndan aleyhimize bir karar çıkmaması için kamu diplomasisi yapmalı ve sözde soykırım tasarısı ile yaptırım tasarısının kabul edilmesi engellenmelidir. ABD'de bulunan diplomatlarımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile Türkiye'den gönderilecek akademisyen ve bürokratlarımız kamu diplomasisi yaparak Senato'dan lehimize karar çıkmasını sağlamalıdır” diyor.

Yalım, yol da gösteriyor: Kamu Diplomasisi için ABD Kongre Kütüphanesi'nde bulunan Amiral Bristol mektuplarından, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Ermeniler tarafından yapılan katliam belgelerinden ve Lozan Antlaşması'ndan yararlanılmalı.