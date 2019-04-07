Seçimden önce, hatta seçim günü yapılan bazı açıklamalarla, Millet İttifakı adaylarına oy verilmesini engellemek adına devletin olanakları sonuna kadar kullanıldı. Diyanet Vakfı'nın yaptığı yardımlar bile partililer tarafından dağıtıldı. Bir ilimizde, belediye 8 milyon liraya arsa sattı, elde edilen parayla halka 100'er liralık alış-veriş çeki dağıttı. Sonuçta o ilde seçimi yine AKP kazandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettirilen Melih Gökçek, Ankara'da “Seçimi Mehmet Özhaseki alacak” iddialarına girdi.

PEKİ NE OLDU?

Melih Bey o konuda yanıldığı gibi asıl yanılgısı ise seçim yapılırken sosyal medyada paylaştığı şu nottu:

“Bir düşünün, 31 Mart akşamı sandıklar açılmış, sokaklarda CHP konvoyları, araçlardan sallanan PKK bayrakları, APO posterleri, Kandil'de sevinç çığlıkları, Feto'dan zafer nidaları, ABD'den tebrik mesajları kanınıza dokunmayacaksa oyunuzu CHP-İP-SP-FETÖ-ABD birlikteliğine verin.”

Büyük kentleri CHP kazandı. Parti genel merkezinin önünde partililerin elinde sadece şanlı bayrağımız vardı. Gökçek, “Yılın yanılanı” oldu, bazılarının hevesi kursaklarında kaldı.

CHP BÖYLE KAYBETTİ

Seçim, Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde de hayli ilginç geçti. Belediye başkanı CHP'li Hasan Karaçelik, aday gösterilmeyince partisinden istifa etti. CHP eski İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya aday yapıldı. CHP'nin aday göstermediği isimlerden İsmail Can Varol da CHP'den ayrılıp DSP'den, bu partinin aday kontenjanı dolunca mevcut başkan Hasan Karaçelik de Demokrat Parti'den aday oldu. Böylece, 3 öz CHP'li, 3 farklı partiden başkanlık için yarışa girdi.

AKP'nin aday çıkarmadığı ilçede, Cumhur İttifakı adına MHP'li Alim Uzundemir aday gösterildi. Sonuçta, CHP ve DP'li iki adayın oy toplamı 17 bini aştı. DSP adayının oy oranı yüzde 2'yi bile bulamadı. MHP adayı Ali Uzundemir ise 11 bin 405 oyla seçimi kazandı ve Ortaca'nın yeni belediye başkanı oldu.

Yılların CHP'lilerinin, aday gösterilmeyince parti değiştirmeleri, diğer partilerden aday olmaları kazanılacak yerlerde seçimi böyle kaybettirdi. Bu da ders olsun.

REKOR ONLARDA

Türkiye genelinde CHP'nin oy oranının en yüksek olduğu ilçelerin başında İzmir'in Nardlıdere, ikinci sırada ise nüfusu 58 ilden fazla olan Çankaya geldi. Ali Engin, yüzde 79 oyla rekor kırdı. Çankaya Belediye Başkanlığı'nın ikinci dönemine Alper Taşdelen yüzde 73.5 oyla seçildi. AKP'nin kazanmak için tüm gücünü seferber ettiği Yenimahalle'de, Fethi Yaşar oyunu yine arttırdı. Ankara'nın Elmadağ İlçesi de Adem Barış Aşkın'la yıllar sonra CHP'li oldu.

Seçimde oy oranını yüzde 18 civarında yükselten Alanya'nın MHP'li Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Antalya- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal oldu. Mevcut başkanlardan nüfusu 100 binin üzerindeki yerlerde Soner Çetin (Çukurova), Şükrü Sözen (Manavgat), Muhittin Selvitopu (Karabağlar), Enver Demirel (Etimesgut), Hakan Tütüncü (Kepez), Kazım Kurt (Odunparazarı), Ahmet Ataç (Tepebaşı) oyunu en çok arttıranlar oldu.

İki dönem Kırşehir Sanayi ve Ticaret Odası başkanlığı yapan Selahattin Ekicioğlu da eşit koşullarda yapılmayan seçimde yüzde 50 oy beklerken oy oranının yüzde 44.7 de kaldığına üzüldü. Kırşehir'in yeni başkanının hedefi en kısa sürede oy vermeyenlerin de gönlünü kazanmak olacak. Halka dokunan ya seçimi kazanıyor ya da partisinin oyunu yükseltiyor. Kırşehir de örnek olsun…