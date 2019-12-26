Doğa Koleji’nde öğrenciler mi müteahhit mi kurtarılıyor?

Yaklaşık 82 bin öğrencinin eğitim gördüğü Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na satış görüşmeleri henüz sonuçlanmadı.

3 aydır öğretmenlerin, personelin yaklaşık 70 milyon lira maaş alacağı ödenemiyor!

İTÜ Vakfı'nın; ağırlığı Denizbank, Ziraat ve Garanti Bankası'nda olmak üzere 800 milyon TL kredi borcunu üstleneceği bir formül aranıyor.

66 milyon lira yıllık geliri olan İTÜ Vakfı'nın bütçesi bu borcu karşılamıyor.

Okul çalışacak, kredi borcunu ödeyecek. Bunun için Vakıfbank devreye girerek arayı bulmaya çabalıyor.

İstekliler var ama biçilen elbise tam oturmuyor.

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Hukuk politikalarına bakan Cumhurbaşkanı Baş Danışmanlarından Av. Ayşer Nur Bahçekapılı, dün olduğu gibi bugün de Doğa Koleji operasyonunda “kıdemli arabulucu” fonksiyonunu koruyor.

Mesele öğrencilerin sorununu çözmekten ibaret olsa kolay ama banka kredileri ve piyasa borçlarıyla birlikte Doğa Koleji'nin ve Metal Yapı'nın sahibi Ömer Saçaklıoğlu'nun kurtulması zor!

Saçaklıoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle aileyi Vedat Saçaklıoğlu ile Doğa Koleji CEO'su Ahmet Oktar temsil ediyor.

Saçaklıoğlu'nun müteahhitlik firması Metal Yapı, İstanbul'da çok sayıda marka konut yatırımı yaparken; okulun gelirini betona gömmüş!

Piyasa ve banka kredileriyle birlikte 1.5 milyar lira kadar borçlanmış…

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Bir hafta önce İTÜ ile masaya oturan Doğa Koleji'nin isteyenleri az değildi.

Bilgi Üniversitesi'ni geçtiğimiz aylarda satın alan Ağrılı iş insanı Kemal Can'ın sahibi olduğu Can Holding, çok istekliydi.

Nişantaşı Üniversitesi'nin kurucusu Levent Uysal, arkasına Doğa'yı 2001 yılında kuran eğitim yatırımcısı Fethi Şimşek'i alarak pazarlık masasında yerini almıştı.

Bahçeşehir Okulları ve Üniversitesi'nin kurucusu Enver Yücel de talipti. O da yalnız değil.

1990'larda Bahçeşehir'e adını veren konutları yapan ve Süzer Vakfı'ndan yüzlerce öğrenciye burs sağlayan Süzer Holding'in patronu Mustafa Süzer'le güç birliği yapıyordu.

İyi bir eğitim kadrosu ve başarılı öğrencileri toplama iddiasında bir okul olsa da, Doğa çöpsüz üzüm değil…

Can Holding ve Yücel-Süzer ortaklığının masadan kalkmasıyla yeni alıcı olarak İTÜ Vakfı devreye sokuldu.

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51 ildeki 411 okulun yaklaşık 75-80'inin Doğa Koleji'nin kendi mülkü olması bir sorun.

Kiralarını alamayan mülk sahipleri bu okulların tabelalarını her an indirebilir.

Alıcılar; Acarkent, Ataşehir gibi kıymetli kampüslere talip oluyorlar.

İTÜ Vakfı ile yapılan görüşmelerde; Vakıfbank ve Ziraat Bankası öncülüğünde kredilerin yapılandırılması söz konusu.

Bankalar cömert olacak halde değiller!

Metal Yapı'nın, Doğa Koleji'nden gelen 300 milyon lira SGK ve piyasa borçlarıyla başbaşa kalacağı bir model bankaları rahatlatmaya yetmiyor.

Vergi borcuna ilişkin mahsuplaşmanın yapıldığı söyleniyor.

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Başka sorun da; F&F Demir Çelik'in de sahibi Şimşek'in 2011 yılında Doğa Koleji'nin hisselerinin yüzde 50'sini yatırım fonu Turkven'e satmasıyla başlayan süreçle ortaya çıktı.

Turkven'in 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi ile ilişkilendirilen ortaklık yapısı dağıtıldı.

Şimşek ve Turkven hisselerinin Saçaklıoğlu'na satış gecesi film olur!

LCW'nin patronu Vahap Küçük'ten Medical Park'ın patronu Muharrem Usta'ya tüm dostlar elini cebine attı; 320 milyon dolar toplandı. Bu satışın gerçekleşmesinde bırakın günleri, saatler önemliydi.

Bir 2016 Ağustos'unda; sabah 06.00'da, Ziraat Bankası açtırılıp satış gerçekleşti.

Satış operasyonunun kahramanı da dönemin AKP Milletvekili Av. Ayşe Nur Bahçekapılı'ydı.

Turkven'in bu hisse satışından doğan 96 milyon dolar alacak iddiası ile açtığı dava sürüyor.