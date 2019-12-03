NATO’da yumuşak güç kim olacak?

Londra'da başlayan “NATO Liderler Zirvesi” müttefiklere yazı-tura attırıyor!..

Kim kimi yiyecek gibisinden…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan zirvede İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri ile 4'lü toplantıda bir araya gelecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daha önce kullandığı “NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti” sözü üzerine soda içip, menüye geçebilecekler mi?

Times Gazetesi'ne konuşan eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen, “ABD, Fransa ve Türkiye'nin bu zirveyi altüst etme ihtimali bulunuyor” diye demeç vermiş.

Türkiye'de askeri kaynaklar zirveye ilişkin sakin yorumlar yapıyor.

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSİ) ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) Antalya'daki konferansında bir araya geldiğimiz Başkan Prof. Dr. İsmail Demir'e, zirve öncesi görüşlerini soruyorum, şu yanıtı veriyor:

“NATO ile tereddüt yok. S-400'den kaynaklanan suni tartışmalar, gündemler var.Teknik ve saha gerçeklerine bakarsak, Türkiye her zaman görevini yerine getiren ülke oldu. Türkiye'siz NATO'nun bir kanadı boşta kalır. NATO Genel Sekreteri (Jens Stoltenberg) ne diyor, ona bakmak lazım. Hep olumlu yaklaşıma sahip oldu, S400 konusu dahil.”

SAVUNMA SANAYI 2 KUTUPLU

NATO müttefiklerinin ikircikli tutumları,Türkiye'yi askeri blok oluşturmak üzere yeni ittifaklara iter mi?

Demir, “İhracat kalemi olarak da her yöne açık olmak zorundayız, Hindistan, Pakistan vb. dahil” diyor.

SSİ Başkanı Latif Aral Aliş, “NATO üyelik prosüdürü AB'den farklı. Hiçbir ülke üyelikten rızası dışında çıkarılamıyor” diye ekliyor.

SSB'nin araştırmasında 2014-2018 dönemi küresel savunma sanayi analiz ediliyor.

Yıllık 36 milyar dolar ihracatla lig birincisi ABD, 1.8 milyar dolar da ithalat yapmış.

İkinci Rusya, 21 milyar dolarlık ihracata karşılık ithalatçı ilk 25 ülke arasında yer almıyor.

Türkiye'nin küresel ihracatta (savunma ve havacılık) yüzde 2.3'lük payının yüzde 92'si; yüzde 60 ile Amerika'dan, yüzde 17 ile İspanya'dan ve yüzde 15 ile de İtalya'dan yapılan alımlardan oluşturuyor.

Türkiye, aynı dönemde söz konusu listede yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Azerbaycan'ın tedarikçisi konumunda.

BAE ithalatında ise yüzde 64 ile Amerika başta. Türkiye'nin payı yüzde 7.8'de kalıyor. Azerbaycan ithalatının yüzde 51'ini Rusya'dan yaparken, Türkiye'nin payı yüzde 2.8 düzeyinde.

Türkiye'nin savunma ihracat kapasitesini ikiye katlayacak Pakistan anlaşmaları imzalandı.

Ne var ki Pakistan ithalatının yüzde 70'ini Çin'den, yüzde 8.9'unu ABD'den, yüzde 13'ünü Hollanda'dan yapıyor. Henüz Türkiye tedarikçileri arasında yer almıyor.

Savunma alanında pazarı, ABD ve Rusya baskılıyor.

Türkiye'nin ihracatında ABD, Almanya, Umman ve Katar; tedarikçileri arasında ise ABD, İspanya ve İtalya ilk sıralarda yer alıyor.

Henüz Rus yapımı S-400 füzeleri SSB istatistiklerine girmemiş.

Savunma ve havacılık sanayi ihracatının 2023 yılında 10.2 milyar dolara çıkması hedefleniyor.

Savunma sanayine ihracatın lokomotifi olacağı yakıştırması yapmak için henüz erken…

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