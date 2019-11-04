Doğal Zodyak

Merhaba sevgili okurlar,

Bundan böyle her pazar astroloji sohbetleriyle sizlerle birlikte olacağım. Aynı anda herkesi etkilemesi imkansız olan haftalık burçları yazmacağım elbette. Kendimi tanıtıp özgeçmiş yazmak yerine astrolojiyle nasıl tanıştığımı paylaşmak istedim sizlerle.

Yolculuğum aniden başlamadı. Neden buradayım? Yaşam amacım ne? Nereye gidiyorum? diye hayatıma kafa yorduğum bir anda tanıştım astrolojiyle. Sanırım 2014 yılıyla, Satürn Akrep burcunda ilerliyordu. Yeni anne olmuştum, öyle doğum sonrası sendromlar falan bana uğramamıştı, her yönden şanslı olduğumu hissediyordum, ancak kabıma sığmaz vaziyetteydim. Severek yaptığım 10 yıllık mesleğim haber spikerliği beni hiçbir yönden tatmin etmez olmuştu. Hayır astrolojiyle ilgili bildiklerim sadece 12 burçtan ibaret değildi, herkesin nüfus kağıdı şeklinde bir doğum haritası olduğunu öğrenmiştim. Çeşitli astrologlara zaman içinde haritamı da yorumlatmıştım. Ancak işin karmik yanı ilgimi çekmekteydi. Daha derine inmek istiyordum. Yerli yabancı elime aldığım her bilgiyi okudum, seminerlere gittim, derslere katıldım.

Sonra bir arkadaşım vasıtasıyla bir yol arkadaşıyla tanıştım. Aralıksız yıllarca ders aldım, çalıştım, o andan itibaren hayatım asla aynı olmadı ve anladım ki bu noktada astroloji insan ruhunun yolculuğunu gösteren hikayeler bütünüydü.

En başlarda işin profesyoneli olmak gibi bir hayalim yoktu ancak bu ihtimal asla gerçekleşmedi. Şu anda hayatımın tamamını ele geçirmiş durumda ve bundan dolayı çok mutluyum. Bu yolculukta gelişmemi, dönüşmemi, her olay ve duruma farkındalıkla bakmamı sağlayan, astrolojinin dahi çocuğu hocam Serdar Toker’e teşekkürü borç bilirim.

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Astroloji kendimi tanımak, potansiyellerini sorgulamaktır. Ama en çok “önünü görebilmek”tir…

Astro, gezegen, yıldız demektir. Buna eklenen “nomi” dünyanın uzaydaki konumunu ve hareketini ölçmek, “loji” bunu yeryüzüyle ilişkilendirmektir.

Bizi gerçekte etkileyen tek bir gezegen var, o da Dünya’dır. Burada bizim için önemli olan zaman ve mekandır. Astrolojinin gücü hayatınızın her alanı birbiriyle ilişkilidir. Çünkü merkezinde siz varsınızdır. Aşk da iş de senin hayatındır.

Sen hayatının herhangi bir alanında bir eylem başlatırsan, o eylem sana döner, dolaşır yine seni bulur. Atalarımızdan gelen bir söz vardır “Ne ekersen onu biçersin.” Kendine yardım etmek istiyorsan başkasıyla ilgili ne yapabileceğini öncelikle hesaplaman gerekir. Karmik astroloji budur.

Sadece Güneş burcunuza bakarak yani “Aslan burcuyum” diyerek konuyu basite indirgemek hataların en büyüğüdür. Bir burcunuz yoktur, bir haritanız vardır.

İnternetten, burç sitelerinden, burç yorumlarıyla nasıl iş bulacağınızı, hayatınızın aşkıyla ne zaman karşılaşacağınızı, nasıl çocuk yapacağınızın bilgilerini oradan buradan günlük burç yorumlarıyla öğrenemezsiniz.

İnsanın tüm keşfetme, bilgisini konuşturma, kazanma, üretme ve güçlü olma tutkusunun altında hep o öz keşfin derin açlığı yatar aslında! Ama insan çoğunlukla bilmez bunu. Bilmez ve yanlış adreslerde gereksiz mücadeleleri tüketir. Onlarla doldurmaya kalkar o büyük boşluğu! Ve o büyük boşluk, insan kendi asıl yolunu bulmadıkça dolmaz.

Dolacak sanırsın, olacak sanırsın; ama hiçbir şey rüyalarındaki gibi olmaz!

“Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır” demiş Emerson; düşünce rüyasından uyanış, işte astrolojinin giriş kapısıdır. Önümüzdeki haftalarda karmayı yeri geldikçe konuşacağız.

Sevgiyle.