2007’de ödenmeyen ikramiye talep edilebilir mi?

Babam 1 Ekim 1978 girişli devlet memuru. 22 yıl 2 ay sonra idari karar ile görevden alındı ve mahkeme süreci başladı. Davada herhangi bir sonuca ulaşılamadı ve zaman aşımına uğradı. Askerlik borçlanması 600 gün. Ayrıca daha sonra 453 gün özel sektör SSK prim ödemesi mevcut. Nisan 2007'de emekli maaşı bağlandı, ancak emekli ikramiyesi verilmeyeceği bildirildi. Bu durumda dava açmamız ve hangi mahkemeye müracaat etmemiz gerektiği konusunda bilgi verebilir misiniz? Ahmet Karacan

Emekli ikramiyesinin ödenmeme sebebini belirtmemişsiniz. Babanızın emekli olduğu tarihte, son defa Emekli Sandığına tabi görevden emekliye ayrılmamış olanlara ikramiye ödenmiyordu. Babanızın son prim ödemesi SSK kapsamında olduğundan ikramiyesi ödenmemiş olabilir. Sebep buysa, son defa Emekli Sandığı'na tabi görevden emekliye ayrılmış olma şartına ilişkin yasal düzenleme Haziran 2010 ve Temmuz 2011 tarihlerinde iki kez Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. İptal hükümlerine istinaden Emekli Sandığı'na başvurmuş ve talebinizin reddi üzerine dava açmış olsaydınız kazanma ihtimaliniz yüksekti.

Ancak aradan uzun bir zaman geçmiş. İdari işleme karşı davanın 60 gün içinde açılması gerekiyor. Şimdi dava açma sürecini yeniden başlatıp başlatamayacağınız ve dava sonucu hakkında kesin bir şey söyleyebilmek maalesef mümkün değil. Zira zamanaşımı söz konusu olabilir. Öncelikle SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na, “emekli ikramiyesi ödenmesi için son defa Emekli Sandığına tabi görevden emekliye ayrılmış olma şartına ilişkin Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarına istinaden emekli ikramiyesinin ödenmesi” talebiyle başvuruda bulunup, verilecek cevaba göre bir değerlendirme yapılması mümkün olabilir.

EYT yasasına fazla umut bağlamayın

Benim merak ettiğim ve cevabını Alo 170 veya SGK'dan alamadığım bir sorum var, cevaplayabilirseniz çok sevinirim. Doğum tarihim 14 Nisan 1978. SGK girişim 8 Eylül 1997. Toplam prim günüm ise 4979. Şu anki şartlara göre EYT için yasa çıksa bile benim 5975 prim gününü doldurmam gerekiyor diye biliyorum? EYT kabul edilmesi halinde ben yine de 5975 prim günü şartına mı tabi olacağım yoksa 8 Eylül 1999 öncesinde olduğu gibi 5000 iş günü mü olacak? Aslı Ergen

EYT'lilerin talebi, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartlarının uygulanması yönünde. Buna göre 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü şartlarına tabi olursunuz. Ancak bugüne kadar bir yasa taslağı bile ortaya çıkmadı. Dolayısıyla sorunuzla ilgili net bir yorum yapmak mümkün değil. Diğer yandan EYT yasasına fazla umut bağlamayın. Zira Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı kısa süre önce gündemlerinde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmadığını açıkladılar.