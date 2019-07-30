Ağabeyiniz vergi indirim belgesi almalı

Ağabeyim 1 Ocak 1962 doğumlu olup, SGK başlangıcı 1 Temmuz 1987'dir. Psikolojik rahatsızlığından dolayı askerlikten muaf olmuş ve düzenli olarak bir işyerinde fazla çalışamamıştır. Şuan 4/a Ek-5 tarım sigortası ödemesi yapmakta olup bugün itibarı ile (temmuz ayı ödemesi de yapılmıştır) prim gün sayısı 3370'dir. 1.800 günü doldurduğunda malulen emeklilik için başvurmuş olup kurul tarafından yüzde 40 iş kaybı verildiğinden malulen emekli olamamış ve kendisine 3600 günü doldurması söylenmiştir. Bu koşullarda 3600 günü dolduracağı Mart 2020'de yüzde 40 iş göremezlik raporuyla emekli olabilir mi?

Fuat Tekneci

Ağabeyinizin yüzde 40 çalışma gücü kaybına bağlı olarak 3600 prim gününü tamamladığında, engellilere sağlanan özel emeklilik koşullarıyla emekli olması mümkün. Ancak bunun için yüzde 40 iş göremezlik raporu tek başına yeterli değil. Vergi indirim belgesi alması gerekiyor.

Vergi indirim belgesi için illerde defterdarlık gelir müdürlüğüne, bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde vergi dairesi müdürlüğüne, diğer ilçelerde mal müdürlüğüne başvuruluyor. Bu başvuru için de 4/a (SSK) kapsamında bir işyerinde çalışıyor olmak gerekiyor. Ağabeyiniz önce 4/a kapsamında çalışmaya başlamalı, sonra vergi indirim belgesi için başvuruda bulunmalı. Vergi indirim belgesi alırsa, 3600 prim gününü tamamladığında emekli olabilir.

Emekli Sandığı'nda hizmet süresi esas alınır

Öncelikle bilgilendirici yazılarınız için çok teşekkür ediyorum. Beni ilgilendirse de ilgilendirmese de yazılarınızı takip etmekten keyif aldığımı belirtmek isterim. Ben bir kamu hastanesinde Uzman Dr. olarak çalışıyorum. 8 Nisan 1971 doğumluyum. Göreve 11 Kasım 1996 tarihinde başladım. Bu hesaba göre emeklilik için 53 yaşı beklemem gerekiyor. Ancak 1990 yılında 1 aylık sigorta kaydım bulunuyor, e-devlette de görünüyor. 1990'daki bu sigorta kaydı yaşa takılmamı engeller mi? Bunun için yapabileceğim bir şey var mı?

İsmi saklı

İlk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanların Emekli Sandığı statüsünden emeklilikleri için gereken yaş şartı, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla kadınlar için 20, erkekler için 25 tam yıl fiili hizmet süresini doldurmaları için kalan hizmet süresine göre tespit ediliyor. Diğer bir deyişle, yaş şartı, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan fiili prim günü/hizmet süresine göre tespit ediliyor.

Bu bağlamda, 1990 yılındaki bir aylık sigorta kaydınız 23 Mayıs 2002 öncesi hizmet sürenize eklenir, ancak emeklilik yaşınızı değiştirmez. 53 yaşınızı dolduracağınız 8 Nisan 2024 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.