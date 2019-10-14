Almanya’da çalışırsam emekli aylığım kesilir mi?

Türkiye'de çalışırken, evlenip Almanya'ya geldim. Emeklilik için eksik kalan 1000 gün gibi bir süreyi özel isteğe bağlı emeklilik kanunuyla tamamlayıp 2005 yılında emekli oldum. Almanya ile hiç ilişkisi olmadı. Şu anda 54 yaşındayım ve burada çalışmak istiyorum. Çalışmaya başlarsam emekli maaşım kesilir mi? Burada tam zamanlı sigortalı iş bulursam, ayrıca Almanya'dan emekli olabilir miyim? Aylin Arslan

Verdiğiniz bilgilerden, yurtdışı borçlanması yapmaksızın, eksik prim

gününüzü isteğe bağlı sigortalı olarak tamamladığınızı ve sadece Türkiye'deki hizmetlerinizle 2005 yılında emekli olduğunuzu anlıyorum.

1 Ekim 2008 tarihinden önceki sosyal güvenlik kanunlarında, sadece Türkiye'deki hizmetler üzerinden emekli aylığı bağlandıktan sonra yabancı ülkelerde çalışmaya başlama halinde aylığın kesileceğine ilişkin açık hüküm bulunmuyor. Siz de 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olup, emekli aylığınız sadece Türkiye'deki hizmetleriniz üzerinden ve 1 Ekim 2008 tarihinden önce bağlandığından, yurtdışında çalışmaya başlamanız halinde emekli aylığınız kesilmez. Almanya sosyal güvenlik mevzuatının aradığı emeklilik şartlarını sağlamanız halinde Almanya'dan da emekli olmanız mümkün.

İlk defa 4/c'li olanlara kesenek iadesi yapılır mı?

4 Haziran 2013 tarihinde sözleşmeli olarak memuriyete başladım. Bir kaç ay içinde kadroya geçtik. 6 yıldan fazla süredir de kadrolu devlet memuruyum. İstifa etmek zorundayım. 5 yıl ile 10 yıl arasında hizmeti olanların kesenek iadesi mümkün. Ancak sorun şurada; sadece 1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olanlar mı alabilir? İstifa ederek görevimi bırakırsam emeklilik için yapılan kesintileri geri almam mümkün mü? Martin Eden

5-10 yıl arası hizmeti olan memurlara kesenek iadesi, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na tabi olanlar için söz konusu. İlk defa Ekim 2008'den sonra 4/c'li olduğunuzdan, kesenek iadesi yapılmaz. Ancak emekliliğiniz için gereken yaşınızı doldurmanıza rağmen diğer şartları sağlayamamanız nedeniyle emekli aylığı bağlanamaması durumunda, primlerinizin toptan ödeme şeklinde iadesi söz konusu olur.