Annem hem eşinden hem babasından aylık alabilir mi?

Annem 32 yıl önce babamı kaybetti. SSK'dan bağlanan maaşı ile hayatını devam ettirmeye çalışıyor. 4 yıl önce de babasını kaybeden annem, babasından annesine kalan maaştan hak talep edebilir mi? Dedem de SSK emeklisi idi. Eğer hak ederse annesinin maaşından nasıl bir oranda kesinti uygulanır? Bunun için mahkemeye başvurmak mı gerek? Figen Bayrak

Annenizin babasından hak sahipliği, Ekim 2008'den sonra babasının vefatıyla doğuyor. Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ve ilgili genelgeye göre, Ekim 2008'den önce bir dosyadan gelir ve aylık almakta iken, 5510 sayılı Kanun'a göre yeni bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanılması durumunda, sigortalılık statüleri aynı olan hem eşten hem de ana ve/veya babadan ölüm aylığına hak kazanlara, tercihlerine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı bağlanıyor.

Annenizin, eşinin ve babasının sigortalılık statüleri aynı (SSK kapsamında) olduğundan, hem eşinden hem babasından aylık bağlanmaz. Ancak tercih ettiği aylığı alabilir. Babasından bağlanacak aylık hem düşük hem de tercih etmesi halinde annesinin almakta olduğu aylık azalacağından, anneniz eşinden aylık almaya devam etmeli.