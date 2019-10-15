Asgari ücretle çalışan emeklinin net ücreti

Eşim emekli, çalışmıyor. Üniversite son senesinde olan bir oğlumuz var. Ben de 2014 yılından beri emekliyim ve 14 Eylül'den itibaren asgari ücret ile SGDP'ye tabi olarak işe başladım. Bu duruma göre alacağım net ücret ne kadar olmalıdır? Bildiğim kadarıyla diğer normal asgari ücretlilerden farklı hesaplanıyor. Öğrenmek istediğim, eğer diğerleri gibi net 2.020 TL değilse ne kadardır?

Hüseyin Demireller

Emekli olmaksızın 4/a kapsamında çalışanın ücretinden yüzde 14 sigorta primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi olmak üzere yüzde 15 oranında prim kesintisi yapılırken, emekli çalışanın ücretinden yüzde 7.5 SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) kesintisi yapılıyor.

Buna göre, asgari ücretin neti normal çalışan için 1.829 TL olurken, emekli çalışan için 1.992 TL oluyor. Bekar asgari ücretlinin asgari geçim indirimi (AGİ) dahil eline geçen net ücret 2.020 TL olurken, bekar emekli asgari ücretlinin eline geçen net ücret 2.184 TL oluyor. Ücretlinin medeni durumuna göre de bu tutarlar değişiyor. Oğlunuz 25 yaşını doldurmamış ise kendiniz, eşiniz ve oğlunuzdan dolayı hak kazanacağınız 259 TL AGİ ile birlikte net ücretiniz (1.992+259)= 2.251 TL olur.

Emeklilik hesabında ‘son on yıl' diye bir kavram yok

Ablam 6 Ocak 1963 doğumlu, SSK girişi 1 Eylül 1993, prim gün sayısı 4900. Son 10 yıldır cezaevinde. Emeklilik hesabında son 10 yıl hesaba katılıyorsa, hiç çalışmamış görünüyor. Son 10 yıllık çalışma süresi katılıyorsa kesintisiz 10 yıllık çalışması var. Eksik primini dışardan yatırırsa, son 10 yıl içinde yaklaşık 2 yıl çalışmış görünecek, bu şekilde mi hesaplanıyor, yoksa çalışma sürelerini 10 yıla tamamlayacak şekilde mi hesaplanıyor? Bu durumda emeklilik için ne yapmalı?

Handan Terzi

Emeklilik hesabında son on yıl diye bir şey yok. Sigortalılık süresi, ilk defa uzun vadeli sigortaya prim ödenmeye başlandığı tarih ile emeklilik başvurusunda bulunulduğu tarih arasındaki süredir.

Ablanız 20 yıllık sigortalılık süresini ve 50 yaşını doldurmuş olduğundan, yaklaşık iki yıl isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyerek prim gününü 5675 güne tamamladığında 4/a (SSK) statüsünden emekli olabilir. Ancak ablanızın prim günü 3600 günden fazla olduğundan, isteğe bağlı prim ödemesine gerek olmaksızın 58 yaşını doldurduğunda (yaklaşık 1 yıl 2 ay sonra) emekli olması da mümkün. Bu seçenekte hem prim ödemez hem de bir yıl daha erken emekli olabilir.