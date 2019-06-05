Asıl olan kişinin kendi statüsünden sağlık yardımı alması

Özel bir bankanın emekli müdürüyüm. Emekli maaşımı ve sağlık yardımını bankanın sandığından ben ve kızım (yüzde 83 engelli, bekâr ve çalışmıyor) almaktaydık. Eşim SSK emeklisi olup vefat etti. Rahmetliden kızıma 500 TL maaş bağlandı. Bankamızın sandığı kızımın aldığı ölüm aylığını kendi tüzüğü mucibi aylık maaş gibi kabul etmekte ve sağlık yardımını kesmekte olup, bundan sonra SGK'dan sağlık yardımı alacağımızı söylemektedir. Biz ise bankanın sağlık yardımından istifade etmek istiyoruz. Banka sandığının tezi doğru mudur? Doğruysa banka sandığından istifade etmek için ne yapabiliriz? Merdan Nalçacı

Asıl olan kişinin kendi sigortalılık statüsüne bağlı olarak sağlık yardımı almasıdır. Kişiler sigortalı veya emekli olmaları ya da dul/yetim aylığı almaları halinde, bakmakla yükümlü olunan kişi olarak değil, kendi statüleri üzerinden sağlık yardımı alırlar.

Kızınız, eşinizin sağlığında sizin bakmakla yükümlü olduğunuz kişi olarak banka sandığından sağlık yardımı almış. Şimdi annesinden bağlanan ölüm (yetim) aylığından dolayı genel sağlık sigortalısı sayılıyor ve sağlık yardımını SGK üzerinden alması gerekiyor. Yani bankanın tezi doğru. Banka sandığından sağlık yardımı alması ancak annesinden bağlanan aylığın kestirilmesi ile mümkün olabilir.

Sosyal güvencesi olması için ne yapalım?

Arkadaşımın erkek çocuğu öğrenci, 26 yaşında. Hiçbir sosyal güvencesi yok. Bir yerde sigortasız çalışıyor. Bu çocuğa sosyal güvencesi olması için ne yapalım? Yeşil kart alabilir mi? Figen Azer

Sosyal güvence olarak sanırım sağlık güvencesinden söz ediyorsunuz. Arkadaşınızın çocuğu şu anda zaten zorunlu genel sağlık sigortalısı sayılıyor ve 25 yaşını doldurduğu tarihten itibaren de prim borcu birikiyor olmalı. Önceliği sigortasız çalıştığı işyerinde sigortalı olmayı sağlaması ya da sigortalı bir iş bulması olmalı. Bunun mümkün olmaması halinde, gelir testine başvurabilir. Gelir testi sonucu, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa primleri devlet tarafından karşılanmak üzere, sizin deyiminizle yeşil kartlı olarak sağlık yardımı alabilir. Gelir tutarı asgari ücretin üçte birinden fazla çıkarsa, aylık asgari ücretin yüzde 3'ü (bugün için 76.75 TL) genel sağlık sigortası (GSS) primi ödeyerek sağlık yardımı alabilir.