Askerlik borçlanması emeklilik yaşımı geri çeker mi?

17 Aralık 1986 doğumluyum. 30 Kasım 2011 tarihinde askerliğim yedek subay olarak başladı (12 ay) ve 30 Kasım 2012 tarihinde terhis oldum. 19 Şubat 2013 tarihinde sigortalı olarak işe başladım ve kesintisiz olarak aynı işyerinde çalışmaya devam ettim. Askerlik borçlanması yapmasam kaç yaşında emekli olacağım? Askerlik borçlanması yaparak emeklilik tarihimi ve yaşımı erkene çekebilir miyim? Erkene çekecekse, 3 ay boyunca acemilik döneminde Emekli Sandığı'na prim yatmadığı için kaç gün askerlik borçlanması yapsam yeterli olacak? Yedek subaylığın son 9 ayı boyunca Emekli Sandığı'na yatan primleri SGK'ma nasıl işletebilirim? Yunus Emre Yurt

Askerlik borçlanması, ilk defa 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olanların emeklilik yaşını bazı istisnai durumlar haricinde etkilemiyor. Zira bu tarihten sonra sigortalı olanlar için sigortalılık süresi şartı kaldırıldı. Emeklilik için sadece prim günü ve yaş şartı aranıyor. Ancak 4/a (SSK) sigortalıları açısından, ilk defa sigortalı olunan tarihten önce yapılan askerlikle ilgili borçlanmanın, sigorta başlangıcını 1 Mayıs 2008 öncesine götürmesi halinde 4500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaş şartlarıyla emekli olmak mümkün olabiliyor.

Bu bağlamda, üç aylık yedek subay okulu dönemini borçlanmanız, emeklilik şartlarınızı değiştirmiyor. 4/a statüsünden emeklilik için 7200 prim günü şartına tabisiniz. 7200 prim gününü 1 Ocak 2036 tarihine kadar tamamlamanız halinde, 60 yaşınızı dolduracağınız 17 Aralık 2046 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız. 7200 prim gününü 1 Ocak 2036 ila 31 Aralık 2037 tarihleri arasında tamamlamanız durumunda ise emeklilik yaşınız 61 olur. Ayrıca 4900 prim günüyle 63 yaşınızı doldurduğunuzda yaştan emekli olma hakkınız da var. Yedek subaylık dönemine ilişkin Emekli Sandığı'na tabi hizmet süreniz için bir şey yapmanız gerekmiyor. Emekli Sandığı'na tabi hizmet süreniz SGK tarafından diğer hizmetlerinizle birleştirilir.

Emekli maaşındaki azalmanın nedeni katılım payı olabilir

1'in 4'ünden emekliyim. Haziran maaşımda 62 TL azalma oldu. Sebebi ne olabilir? N.A.

Normal şartlarda emekli maaşında azalma söz konusu olmaz. Ancak sağlık hizmetlerinden yararlananlardan, muayene katılım payı ve ilaç katılım payı adı altında ücret alınıyor. Emeklilerin katılım payı, emekli maaşlarından kesiliyor. Emekli maaşınızdaki azalmanın nedeni katılım payı kesintisi olabilir. e-Devlet üzerinden muayene katılım payı sorgulaması yaparak, emekli maaşınızdaki azalmanın nedeninin katılım payı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Şayet söz konusu tutar katılım payı kesintisi değilse, SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na yazılı olarak başvurarak, emekli maaşınızdaki azalmanın nedenini sorabilirsiniz.