Babam sigorta yatırmadan malulen emekli olabilir mi?

Babam 1999 yılında sadece 1 ay sigortalı çalışmış. 20 Ekim 2003'te Bağ-Kur başlangıcı var. Ankara'da “Kalbinde ritim bozukluğu ve bacaklarında romatizma var” diye rapor verdikleri için askere gidememiş. Bağ-Kur priminin 16 senesi bitti. Araştırdık, bize “3 sene sigorta yatıran malulen emekli olur” dediler. Sigorta yatırmamıza gerek var mı? Sigorta yatırmadan malulen emekli olabilir mi ya da yaşını bekleyip normal mi emekli olacak? İlayda Haylamaz

Babanızın malulen emeklilik için gerekli olan 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 prim günü var. Yani prim yatırması gerekmiyor. Ancak ayrıca ilk defa sigortalı olduğu 1999 yılından sonra malul sayılması, bunun için de alacağı sağlık kurulu raporuna göre çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybetmiş olması ve SGK Sağlık Kurulu'nca malul olduğuna karar verilmesi gerekiyor.

Babanızın rahatsızlığı malul sayılmasını sağlamıyorsa, yine SGK tarafından yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK sağlık kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının en az yüzde 40 olduğu kabul edilirse, sigortalılık süresi 18 yıldan, prim günü de 4680 günden fazla olduğundan engellilere sağlanan özel emeklilik koşullarıyla emekli olabilir.

Annemin payı teyzeme tahsis edilir mi?

Dedemden yetim maaşı alan annem vefat etti. Yetim maaşını teyzemle paylaşıyorlardı. Annemin payı teyzeme tahsis edilir mi? Edilirse nasıl başvurulur? Hakan Demirdöken

Dedenizin sigortalılık/emeklilik statüsünü belirtmemişsiniz. İletinizin konusunu “Emekli Sandığı ödemesi” olarak belirtmiş olmanızdan hareketle, annenize ve teyzenize Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı bağlandığı varsayımıyla sorunuzu yanıtlıyorum.

Dedenizden sadece anneniz ve teyzeniz aylık alıyorduysa, dedenizin aylığının yüzde 40'ı annenize, yüzde 40'ı da teyzenize bağlanmıştır. Annenizin vefatıyla tek hak sahibi olarak teyzeniz kaldıysa aylık oranı yüzde 50'ye yükselir. Bunun için teyzeniz, dedenizden aylık almakta olan annenizin vefat ettiğini ve kendisinin tek hak sahibi olduğunu belirterek, almakta olduğu yetim aylığının düzeltilmesini yazılı olarak SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan talep edebilir.