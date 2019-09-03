1 Haziran 1975 doğumluyum. 7 Ağustos 2000'de devlet memuru olarak işe başladım. Memuriyet öncesi 1999 yılı yazında 15 gün sigortalılığım var. 1993 yılında vergi mükellefi olarak yaklaşık üç yıl nakliyecilik yaptım. Bağ-Kur'a hiç başvuru yapılmadı. Daha çok borç çıkmasın diye bir dilekçe ile Bağ-Kur'dan feragat ettim. Bunu o zaman ki Bağ-Kur'a verdik. 1996-1998 yıllarında 18 ay askerlik yaptım. Askerlik borçlanmasını da ödedim. Ne zaman emekli olurum? 1999 yılı sigorta başlangıcım ve askerlik borçlanması işime yarar mı? Bağ-Kur, başlangıcımı 1993'e çeker mi? Muhammed Şahin

Emekli Sandığı statüsünden emeklilikleri için gereken yaş şartı, sigorta başlangıç tarihine göre değil, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan fiili prim günü/hizmet süresine göre belirleniyor. Bu bağlamda, sigorta veya askerlik başlangıç tarihleriniz dikkate alınmaz. Ancak 23 Mayıs 2002 tarihinden önceki 15 günlük sigorta priminiz ve borçlandığınız askerlik süresi dikkate alınır. Bu da kademeli yaş uygulamasına tabi olmanızı sağlar ve emeklilik yaşınız 60'dan 58'e iner. En az 25 yıllık hizmet süresini tamamlayıp, 58 yaşınızı doldurduğunuzda da emekli olmaya hak kazanırsınız.

Bağ-Kur durumunuzla ilgili verdiğiniz bilgiler net değil. Hem Bağ-Kur'a başvuru yapılmadığını hem de feragat ettiğinizi belirtmişsiniz. Bağ-Kur sigortalılığından feragat edilemez. Ancak Bağ-Kur tescili yapılmış olmakla birlikte prim borcunu ödemeyenler için zaman zaman çıkarılan yasalarla sigortalılık süresinden vazgeçmelerine karşılık borçlarının silinmesine imkan sağlanmıştır. Böyle bir durum söz konusu ise vazgeçtiğiniz Bağ-Kur süresine ilişkin primleri bugün için geçerli olan prim tutarları üzerinden ödeyerek ihya edebilirsiniz. Bu durumda emeklilik yaşınızın 1-2 yaş geri gelmesi mümkün olabilir.

Kıdem tazminatı alabilme şartlarım nedir?

8 Eylül 1999 sonrasında çalışma hayatına başladım. İlk işe giriş tarihim 1 Kasım 2001, doğum tarihim 21 Ağustos 1978, prim gün sayım 7305'tir. Şimdiye kadar 4/a statüsünde çalıştım. Kıdem tazminatı alabilme şartlarım (prim gün sayısı, zorunlu çalışma yılı vb.) nedir? Umut Turan

4/a (SSK) statüsünden normal emeklilik için 7000 prim günü ve 60 yaş, yaştan emeklilik için ise 4500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Normal emeklilik için sadece prim günü ve yaş şartı aranıyor. 7000 prim gününü tamamlamış olduğunuzdan, emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış durumdasınız. İstediğiniz zaman SGK'dan alacağınız “kıdem tazminatı alabilir” yazısını işvereninize ibraz ederek işten ayrılabilir ve kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.