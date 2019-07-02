Bağ-Kur yetimlerine bağlanacak aylığın oranı

Babamdan Bağ-Kur maaşı almaktayım. Babam 6 Haziran 1990'da vefat etti. Vefatından iki yıl önce annemden boşanmıştı. O tarihte bana ve kardeşime maaş bağlandı. Erkek kardeşim 2 Şubat 2000 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra maaşı kesildi. Fakat yüzde 25 olan maaş bağlanma oranım değişmedi. Benden başka maaş alan olmağı halde oranımı yükseltmemekte ısrar etmekteler, “hiçbir düzeltme yapılamaz” denilmekte. Bugün bu durum için dava açmaya yönlendik, sizce durumum nasıl düzeltilir ve yüzde kaç almalıyım? Müjdelen Arbil

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 1.Maddesi'nde, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'na göre bağlanan veya hak kazanılan gelir ve aylıkların verilmesine devam edileceği, bu gelir ve aylıkların durum değişikliği nedeniyle artırılması, kesilmesi veya yeniden bağlanmasında, 5510 sayılı Kanun'la yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmış.

Babanızdan 1 Ekim 2008 tarihinden önce bağlanan ve yine 1 Ekim 2008 tarihinden önce meydana gelen durum değişikliği (kardeşinizin aylıktan çıkması) nedeniyle (durum değişikliği 1 Ekim 2008 sonrası olsaydı da fark etmeyecekti) hakkınızda 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu hükümleri uygulanır.

1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'na göre de çocuklara bağlanacak aylığın oranı yüzde 25 olup, kardeşinizin aylıktan çıkması, bu oranın artırılmasını gerektirmiyor. Bu nedenle dava açsanız da sonuç alamazsınız.

Normal emeklilik yaşınız 51

16 Eylül 1989 tarihinde sigorta girişim var. Prim günüm 3860. Emeklilik yaşım ve gerekli olan prim gün sayım hakkında bilgi verebilir misiniz?

Rahmi Öztürk

16 Eylül 1989 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden normal emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 prim günü ve 51 yaş şartlarına tabisiniz. Doğum tarihinizi belirtmemişsiniz. 5450 prim günüyle 51 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olmaya hak kazanırsınız.

Ayrıca 15 yıl sigortalılık süreniz ve 3600 prim gününüz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de yaştan emekli olmanız da mümkün olabilir. Bu durumda emeklilik yaşınız, 3600 prim günü ile 55 yaşınızı doldurduğunuz/dolduracağınız tarih aralığına göre 56 ile 60 yaş arasında değişir. Tabi olduğunuz emeklilik yaşınızın tespiti için 3600 prim gününü tamamladığınız tarih ile doğum tarihi bilginiz gerekiyor.

Emekli maaşım kesilir mi?

1980 doğumluyum. 2018 yılında 4250 prim günüyle, yüzde 43 oranında engelli raporu alıp vergi indiriminden yararlanarak emekli oldum. Şimdi çiftçilik yapmak için ziraat odasına kayıt yaptırırsam emekli maaşım kesilir mi? Mustafa Öge

4/a (SSK) statüsünden yaşlılık aylığı alanların 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaya başlamaları bu aylıklarının kesilmesini gerektirmiyor.

Engellilere sağlanan özel emeklilik koşullarıyla bağlanan emekli aylığınız da yaşlılık aylığı olduğundan, çiftçilik yapmak için ziraat odasına kayıt yaptırmanız nedeniyle kesilmez. Bağ-Kur kapsamında çalışan emeklilerin emekli aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisi de 1 Mart 2016 tarihinden itibaren kaldırıldığından, emekli aylığınızdan kesinti de yapılmaz.