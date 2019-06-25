Bağ-Kur’lu babamdan yetim aylığı alabilir miyim?

Emekli Sandığı'ndan emekliyim. Mart ayında vefat eden eşimden Garanti Bankası emekli sandığından maaş bağlandı. 1992'de vefat eden Bağ-Kur emeklisi babamdan da maaş alabilir miyim? Nurten Pars

Bağ-Kur sigortalısının kız çocuğuna yetim aylığı bağlanabilmesi için evli olmaması, evli olmakla beraber sonradan boşanmış veya dul kalmış olmasının yanı sıra sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmıyor, sosyal güvenlik kanunları kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almıyor olması gerekiyor. Eşiniz vefat etmiş olsa da kendi çalışmanızdan dolayı Emekli Sandığı statüsünden emekli aylığı aldığınızdan, Bağ-Kur emeklisi olan vefat etmiş babanızdan yetim aylığı alamazsınız.

Paylaşırsak muafiyetten yararlanabilir miyiz?

İki evimiz var. Birinde oturuyoruz, diğeri kirada. Her ikisi de yüzde 50 eşimle ikimizin. Ben emekliyim, eşim de ev hanımı. Konutları ayrı ayrı paylaşsak, vergi muafiyetinden istifade edebilir miyiz? Süleyman İşcanlı

Şu anda siz ve eşiniz hisseli olarak birden fazla konuta sahip durumdasınız. Bu nedenle her ikiniz de indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulamasından yararlanamıyorsunuz. Konutları ayrı ayrı paylaşmanız halinde, siz emekli, eşiniz ev hanımı olarak Türkiye sınırları içinde birer konuta sahip olursunuz. Bu durumda oturduğunuz eve sahip olan, bu ev için emlak vergisi muafiyetinden yararlanır. Ancak kirada olan eve sahip olan, sahip olduğu ev için emlak vergisi öder.

Annenizden de aylık alabilirsiniz

65 yaşında SSK emeklisi ve boşanmış bir kadınım. 1996 yılında emekli oldum ve çalışmıyorum. Emekli Sandığı öğretmen emeklisi olan annem ise 1978 yılında emekli olup, bir ay önce vefat etti. Bu durumda annemden ölüm aylığı (sanırım ismi bu) alma hakkım olup olmadığı konusunda beni bilgilendirebilirseniz çok sevinirim. Böyle bir hakkım varsa hangi adrese başvurmam gerekir? Biricik Arcan

Öncelikle başınız sağ olsun. Emekli Sandığı'ndan, Emekli Sandığı iştirakçisi ya da emeklisi olan kız çocuğuna aylık bağlanmıyor. Emekli Sandığı iştirakçisi ya da emeklisi olmayan kız çocuğuna ise evli olmaması koşuluyla, SSK veya Bağ-Kur kapsamında çalışan ya da emekli olsa da yetim aylığı bağlanıyor. Bu bağlamda, eşinizden boşanmış ve SSK emeklisi olduğunuzdan, Emekli Sandığı emeklisi olan annenizden ölüm (yetim) aylığı alma hakkınız var. Annenizden aylık bağlanacak tek hak sahibi iseniz, annenizin emekli aylığının yüzde 50'si bağlanır. Yetim aylığı bağlanması için SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na yazılı olarak başvurmanız gerekiyor.