Bayram ikramiyesinde özellikli durumlar

Emekli, dul ve yetimlere ilk defa 2018 yılı Ramazan Bayramı'nda ödenmeye başlanan 1.000 liralık bayram ikramiyesi, bu yılın Kurban Bayramı için 8-9 Ağustos tarihlerinde ödenecek.. Daha önce ikramiye alanlar ne kadar ikramiye alacaklarını biliyorlar. Ancak bir de ilk defa ikramiye alacak olanlar var. Zira ikramiye tutarı 1.000 TL olmakla birlikte, dul/yetim aylığı alanlar ile çift maaş alanların durumu özellik arz ediyor.

Bugün, bayram ikramiyesi ile ilgili özellikli durumları sizlerle paylaşacağım.

KİME HANGİ ORANDA ÖDEME YAPILACAK?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi;

– İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında,

– Dul ve yetim aylığı alan eş, çocuk, ana ve babaya hisseleri oranında,

– İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranında,

– Yabancı ülkelerle Türkiye arasında yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre dikkate alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranında, ödeniyor.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLAR

Birden fazla dosyadan gelir veya aylık (örneğin, hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı hem eşinden dul aylığı) alanlara en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Diğer bir deyişle, hem emekli aylığı hem de dul aylığı alana, kendi emekli aylığına bağlı olarak sadece 1.000 lira ikramiye ödemesi yapılacak, eşinden bağlanan dul aylığından dolayı ikramiye ödenmeyecek.

DUL VE YETİMLERİN İKRAMİYESİ

Kendi emekli aylığı olmayıp, sadece dul ve yetim aylığı alan eş, çocuk, ana ve babaya bağlanan dul/yetim aylığı hisseleri oranında ödeme yapılacak.

Örneğin, kendi emekli aylığı olmayan ve eşinden yüzde 50 oranında dul aylığı alan kişiye yüzde 50 oranında (500 TL), anne veya babasından yetim aylığı alan ve aylık bağlama oranı yüzde 25 olan kız çocuğuna yüzde 25 oranında (250 TL) ikramiye ödemesi yapılacak.

YENİ BAŞVURU YAPANLAR

1 Ağustos 2019 tarihinden önce emeklilik başvurusu yapan SSK ve Bağ-Kur'luların emekli aylıkları, başvuru tarihini izleyen aybaşından (1 Ağustos 2019 tarihinden) geçerli olmak üzere bağlanacağından, bayram ikramiyesi alabilecekler.

HACZEDİLEMİYOR

Yasa gereği emekli aylıkları SGK alacakları ile nafaka borçları için haczedilebiliyor. Bayram ikramiyelerinden ise yasa gereği kesinti yapılamıyor ve haczedilemiyor.

SANDIK EMEKLİLERİNE YİNE İKRAMİYE YOK

İktidarın, “Emeklilere dini bayramlarda 1.000'er lira ikramiye verileceğini” açıklamasına rağmen, bayram ikramiyesi ile ilgili yasal düzenlemede ikramiye ödemesi, SGK'ca gelir ve aylık ödemesi yapılanlar için öngörülünce, aileleri ile birlikte yaklaşık 400 bin banka, sigorta şirketi ve TOBB çalışanlarının dahil olduğu özel sandık emeklisi kapsam dışında kaldı. Geçen süreçte yeni bir yasal düzenleme yapılmadığından, özel sandık emeklileri bu bayramda da ikramiye alamayacaklar.