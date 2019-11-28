Bedelli askerlik süresi borçlanılabilir mi?

Ben bedelli askerlik yaptım. Bedelli askerlik borçlanması var mı? Varsa bu borçlanma benim sigorta başlangıç tarihimi geriye götürür mü? Sıkı takipçinizim, bedelli askerlik konusuna hiç değinmiyorsunuz, bizi bilgilendirirseniz memnun oluruz. İhsan Oturmak

Askerlik borçlanması, fiilen yapılan askerlik süresi için yapılabiliyor. Fiilen askerlik yapılmamış ise borçlanma yapılamıyor. Bedelli askerlik bugüne kadar çeşitli şekillerde yapıldı. Bazıları 21 gün fiilen askerlik de yaptılar. Bazıları ise fiilen askerlik yapmadan sadece bedel ödediler. Ödediğiniz bedel dışında ayrıca fiilen askerlik yaptığınız süre de varsa bu süreyi borçlanabilirsiniz. Ancak borçlanma halinde sigorta başlangıcı askerlik yapılan tarihe gitmez. Sigorta başlangıcından önce yapılan askerlik süresinin borçlanılması halinde, sigorta başlangıç tarihi borçlanılan süre kadar geri gider. Örneğin 1 ay askerlik borçlanması yapılmış ise sigorta başlangıç tarihi 1 ay geri gider.

Doktora süresi borçlanılabilir mi?

1962 doğumluyum. 1983 sigorta girişliyim. 21 Eylül 1994'de üniversiteye öğretim görevlisi olarak girdim. Toplam 8560 günlük çalışmam ve sigortam var. 29 Ekim 2016 tarihinde işten ayrılmak zorunda kaldım. İşsiz ve sigortasız olduğum bu dönemde doktora çalışmalarımı tamamladım. Doktora süresini emekli olabilmek için saydırabilir miyim? Yılmaz Kılıç

Sosyal güvenlik kanunlarına tabi sigortalı olmaksızın yurtiçinde ve yurtdışında geçirilen normal doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık süreleri borçlanılabiliyor. Siz de eksik hizmet süreniz/prim gün sayınız için doktora öğrenim sürenizden borçlanma yapabilirsiniz. Ancak önce 4/a (SSK) ya da 4/b (İsteğe bağlı Bağ-Kur) kapsamında sigortanızı başlatıp, sonra borçlanma başvurusunda bulunabilirsiniz.