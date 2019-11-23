Borçlanılan sürenin SSK kapsamında sayılması

Eşim 10 Ekim 1974 doğumlu. 20 Şubat 2000'de SSK giriş var. Çocukların doğum tarihi 2001 ve 2003. İlgili dönemlerde herhangi bir işte çalışmadı. 2000 yılında 180 gün, 2006-2018 arasında 2020 gün olmak üzere toplam 2200 gün 4/a primi mevcut. Kalan primleri doğum borçlanması ve isteğe bağlı olarak ödemek istiyoruz. Doğum borçlanmasını 4/a'ya saydırmak için yeniden 4/a'lı olarak işe mi girmesi gerekiyor? 4/a'dan nasıl ve ne zaman emekli olabilir, nasıl bir yol izlemeliyiz? Serkan Genç

Eşinizin borçlanacağı sürelerin 4/a (SSK) kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi için 4/a kapsamında çalışmaya başlaması gerekmiyor. Borçlanma başvurusu öncesi son sigortalılık hali 4/a kapsamında olduğundan, borçlanacağı süreler 4/a kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Ancak doğum borçlanmasını isteğe bağlı sigorta başlangıcından önce yapmalısınız.

İsteğe bağlı sigortalı iken ya da isteğe bağlı sigortalılığı sona erdikten sonra borçlanma yaparsanız, borçlanacağı süreler 4/b kapsamında değerlendirilir. Önce isteğe bağlı prim ödeyelim, sonra borçlanma yapalım derseniz, borçlanma başvurusu öncesinde yeniden 4/a sigortalılığının başlatılması gerekir.

Eşiniz 4500 prim günüyle 58 yaşını doldurduğunda 4/a statüsünden emekli olmaya hak kazanır. Doğum borçlanması sonrası eksik kalan prim günü için 1259 güne kadar isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilir. Yine eksik süre kalırsa 4/a kapsamında tamamlaması gerekir.

SGDP'ye çalışma emeklilik hakkı vermez

1 Nisan 1962 doğumluyum. 31 Ocak 2010 tarihinde özel bir bankadan emekli oldum. Emekli maaşımı halen bankanın özel emekli sandığı vakfından almaktayım. 1 Nisan 2010 tarihinde SSK'ya bağlı olarak yeniden çalışmaya başladım. Primlerim 4/a statüsünde ödenmektedir. Yeni işimde SSK'dan emekli olabilir miyim? Durmuş Karataş

Emeklilik sonrası çalışmanız sosyal güvenlik destek primine tabi çalışma olmalı.

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmalar, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden sigortalılık süresi olarak değerlendirilmiyor ve ikinci bir emeklilik hakkı vermiyor. Sadece SGDP'ne tabi çalışırken iş kazası veya meslek hastalığı halinde, geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması söz konusu olabiliyor.

İsteğe bağlı prim ödemesi 1259 günü aşmamalı

Eşim 1 Ocak 1964 doğumlu. Sigorta başlangıcı 1985 yılı. 1990 yılına kadar 1550 prim günü vardı. 3 yıl önce isteğe bağlı prim ödemeye başladık. Şu an toplam 2630 günü oldu. 58 yaşı dolduğunda 3600 günle emekli olacak. Merak ettiğimiz 4/a'dan mı yoksa 4/b'den mi emekli olur? F.B.

Eşinizin 3600 prim günüyle 4/a (SSK) statüsünden emekli olabilmesi için 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki isteğe bağlı prim gün sayısının 1259 günü aşmaması gerekiyor. Aksi halde 5400 prim günü ve 56 yaş şartıyla 4/b statüsünden emekli olur.

3600 günle 4/a statüsünden emekli olmasını planlıyorsanız, isteğe bağlı prim ödemesini 1259 günü aşmadan sonlandırıp, kalan eksik süreyi 4/a kapsamında prim ödeyerek tamamlamalı.