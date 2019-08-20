Bypass ameliyatı görev aylığı ve emekli maaşını etkiler mi?

Kasım 1979 yılında başladığım öğretmenlik görevimi hâlâ sürdürmekteyim. Şu an için 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında toplam 10050 günlük hizmetim mevcuttur. Yaş haddi itibarıyla bu yıl sonunda emekli olmayı planlıyorum. Yaklaşık 5 yıl önce bypass ameliyatı geçirdim. Bu yıl sonunda emekli olmam durumunda, bypass ameliyatının ödeneklerimde ve bağlanacak olan emekli maaşında bana artısı veya eksisi olur mu? Bir de bahsi geçen ameliyat sonrası maaşımda farklılık olabileceği/olması gerektiği söyleniyor. Hatta bu maaş farkının toplu olarak talep edilebileceği de bilgiler arasında. Bu konu hakkında da en doğru bilgiyi sizlerden almak isterim. Oğuz Tosun

Bypass ameliyatı ya da geçirilen benzeri operasyonlar emekli aylığını olumlu ya da olumsuz olarak etkilemez. Ancak geçirilen operasyon sonrasında vergi indirimi belgesi alınması halinde (bunun için çalışma gücünün en az yüzde 40 oranında kaybedilmiş olması gerekiyor), engellilik derecesine göre vergi indiriminden yararlanılır. Buna bağlı olarak da görev aylığında artış olur. Ancak vergi indiriminden kaynaklanan artıştan, vergi indirimi hakkı alındıktan sonraki görev aylıkları için yararlanmak mümkün olup, geriye dönük toplu ödeme alınması mümkün olmaz.

On yıllık prim ödemem boşa mı gitti?

1983 yılında sigortalı olarak işe başladım. 1985-1997 yılları arası isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödedim. 1997 yılında öğretmen olarak Emekli Sandığı'na geçtim. 22 yıl çalıştım, bu arada hizmet birleştirmelerimi yaptım, müktesebi de ödedim. Bu yıl emekli oldum, daha maaşımı almadım. e-devletten sorguladığımda, isteğe bağlı sigortalılığımın hizmet süreme eklenmediğini gördüm. 10 yıllık prim ödemem boşa mı gitti? Ne yapmam gerekir? Sedef Begeçaslan

Emekli Sandığı dışındaki zorunlu ve isteğe bağlı prim ödemelerinizin de emekli aylığınızın hesabında dikkate alınması gerekir. Dikkate alınmadıysa da boşa gitmesi söz konusu olmaz. SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na yazılı olarak başvurarak, dikkate alınmayan prim günlerinizin dikkate alınarak emekli aylığınızın yeniden hesaplanmasını talep edebilirsiniz.