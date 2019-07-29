Çalışma yoksa borçlanılacak süre de yoktur

Öncelikle herkesle titizlikle ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. Kısaca durumumu özetlemeye çalışayım. SGK girişim Aralık 1989. Çalışma günüm 4755. Emeklilik için tamamlamam gereken gün sayısı 5500 olmalı. Nisan 2017'den beri yurtdışında yaşıyorum ancak çalışmıyorum. Çalıştığım tüm firmalarda SGK ödemelerim hep en üst limitten yapıldı. Şu anda 700 gün için ödemem gereken maksimum tutar 140.000 TL tutarında. Taban tutardan borcumu kapatsam emekliliğe hak kazandığımdaki maaşım nasıl etkilenir? Orçun

4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 5500 değil, 5525 prim günü şartına tabisiniz. Buna göre 770 gün prim eksiğiniz var. Ancak yurtdışında çalışmanız olmadığınızdan, eksik prim gününüz için yurtdışı borçlanması yapamazsınız. Zira Türk vatandaşı olarak yurtdışında geçen sigortalılık süreleri ve bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri borçlanılabiliyor. Bundan sonraki süreçte ödenecek primlere ilişkin kazanç tutarlarının bağlanacak emekli aylığınıza etkisi, Ekim 2008 sonrası prime esas kazanç ortalamanıza etkisine ve Ekim 2008 sonrası prim gün sayınızın toplam prim gün sayınıza olan oranına göre değişir. Ekim 2008 sonrası prime esas kazanç ortalamanızı aşağı çektiği ve Ekim 2008 sonrası prim gün sayınızın toplam prim gününüz içindeki payı arttığı ölçüde emekli aylığınızı olumsuz etkiler.

Borçlandığınız süreler SSK kapsamında sayılacak

Değişen 3201 sayılı Kanun ile ilgili size kısaca sormak istediğim bir konu var. Farklı farklı bir sürü yorum okuyoruz ve maalesef her biri iyice kafamızı karıştırıyor. 18 Haziran 2001'de sigortam başladı ve 4/a kapsamında ödenmiş 3600 gün primim var. Son 4 senedir yurtdışında çalışıyorum. Kanun değişikliğini duyduğum anda 4 senelik borçlanmamı yaptım. Aynısını eşim için de ev hanımlığı belgesi alarak yaptım, çünkü eşim de yurtdışına çıkmadan önce 4/a kapsamında çalışıyordu. Bu kapsamda biz hala eski Kanuna tabi olarak 4/a haklarımızı koruyor mu olacağız yoksa geriye dönük olarak da dahil olmak üzere 4/b'ye mi tabi olacağız?

Özhan Davaslıgil

Değişiklik öncesi düzenlemeye göre, yurtdışı hizmet borçlanmasına ait sürelerin hangi sigortalılık statüsünde geçmiş sayılacağının belirlenmesinde; Türkiye'de sigortalılığı olanların borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık haline göre, sigortalılıkları yoksa 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul ediliyordu.

Bu bağlamda, değişiklik hükümlerinin yürürlüğe gireceği 1 Ağustos 2019 tarihinden önce borçlanma talebinde bulunduğunuzdan ve sizin ve eşinizin borçlanma talep tarihi öncesi Türkiye'deki son sigortalılık haliniz 4/a (SSK) kapsamında olduğundan, borçlandığınız süreler 4/a kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.

Buna göre, borçlandığınız süreyle birlikte toplam prim gün sayınız 4500 günden fazla olacak. Bundan sonra prim ödemeseniz de 25 yıllık sigortalılık süresi ile 60 yaşınızı doldurduğunuzda 4/a statüsünden emekli olmaya hak kazanabileceksiniz.