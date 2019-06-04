Çalışmaya devam edersem aylığım düşer mi?

10 Mayıs 1971 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 10 Haziran 1996. 5839 gün prim ödemem var. SGK'nın sitesine göre bağlanacak aylığım bugün itibarıyla 1.321,80 lira. Emeklilik şartım 56 yaş, 25 yıl ve 5825 gün prim ödemesi. Bu durumda ben yaşımın dolmasını çalışarak beklersem bağlanacak maaşta düşüş olur mu?

Volkan Gürol

Hesaplanan emekli aylığınız 2000 öncesi, 2000-Ekim 2008 arası ve Ekim 2008 sonrası prim günleriniz için hesaplanan üç ayrı kısmi aylığın toplamından oluşuyor. Bu aylıklar da en basit anlatımıyla, söz konusu dönemlerdeki prime esas kazanç ortalamasının, aylık bağlama oranıyla çarpımından oluşuyor. Ekim 2008 sonrası kısmi aylığın hesabında esas alınan aylık bağlama oranı, diğer dönemlerin aylık bağlama oranlarından düşük. Prim ödemeye devam ettikçe de düşük aylık bağlama oranı esas alınarak hesaplanacak Ekim 2008 sonrası kısmi aylığın, toplam emekli aylığı içindeki payı artar. Primleriniz de düşük kazanç üzerinden ödeniyorsa (verdiğiniz bilgiden öyle olduğu anlaşılıyor) prim ödemeye devam ettikçe, emekli aylığınızda az da olsa düşüş olur.

Yetim aylığı için asli şart evli olmamak

Emekli Sandığı emeklisi bayanım. Evliyim. Eşim sağ ve o da Emekli Sandığı emeklisi. Rahmetli babamdan kalan Bağ-Kur maaşını alabilir miyim?

M. Sezgin

Eş sağ iken yetim aylığı bağlanmıyor. Kız çocuğuna yetim aylığı bağlanabilmesi için aranan asli şart, kendisinden aylık bağlanacak anne ve/veya babanın ölüm tarihinde evli olmamaktır. Anne ve/veya babanın ölüm tarihinde evli olmaları nedeniyle aylık bağlanmamış olan kız çocukları, daha sonra boşanmaları veya dul kalmaları halinde, diğer şartları da sağlamalarına bağlı olarak yetim aylığına hak kazanabilmektedirler.

Bağ-Kur sigortalısının kız çocuğuna yetim aylığı bağlanabilmesi için ise evli olmaması, evli olmakla beraber sonradan boşanmış veya dul kalmış olmasının yanı sıra sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmıyor, sosyal güvenlik kanunları kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almıyor olması gerekiyor. Allah gecinden versin, eşiniz vefat ettikten sonra dahi kendi çalışmanızdan dolayı emekli aylığı aldığınızdan, Bağ-Kur emeklisi olan babanızdan aylık bağlanmaz.

Yedek subaylık emeklilik yaşını geri çeker mi?

22 Şubat 1971 doğumluyum. SSK başlangıcım 1 Temmuz 1987 olup, SSK primim 7052 gün. Yedek subaylıktan kaynaklı Emekli Sandığı primim 450 gündür (hizmet birleştirmesi yapılmıştır). Yedek subaylık başlangıç tarihi 21 Temmuz 1996, bitiş tarihi ise 21 Kasım 1997'dir. Normal koşullarda 50 yaşında emekli oluyorum. Ancak yedek subay askerlik hizmetinin emeklilik yaşını geriye çektiğini okumuştum. Bu koşullarda ne zaman emekli olabilirim?

Fuat Tekneci

Yedek subaylık hizmet süresinin dörtte biri kadar, fiili hizmet süresi zammı (FHZ) süresine hak kazanılır. Hizmet süresine eklenen bu FHZ süresi, sigorta başlangıcını farazi olarak eklenen süre kadar geri götürür. Bir gün bile emeklilik şartlarını değiştirebildiğinden, 23 Mayıs 2002 tarihinden önce yapılan yedek subaylık nedeniyle hak kazanılan FHZ süresi de emeklilik şartlarını değiştirebiliyor. Ancak sizin hak kazanmış olduğunuz 90 günlük FHZ süresi, sigorta başlangıcınızı 90 gün geri götürse de emeklilik yaş kademenizi değiştirmiyor. Bu nedenle de 50 yaşınızı dolduracağınız 22 Şubat 2021 tarihinde emekli olabilirsiniz.