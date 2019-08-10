Çalışmazsam ilave ödeme alabilir miyim?

Son 40 sene devlette doktor olarak çalıştım. Tıp öğrencisi iken 1875 gün SSK'lı çalıştım. SSK'lı hizmetlerimi de yaş haddinden devletten emekli olurken birleştirdim. Şu anda halen özel bir tıp kurumunda çalışıyorum. Çalışmazsam ek ödeme alabilir miyim? Muharrem Çilingir

Yasal düzenlemede ilave ödeme, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre tabip ve diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabipleri için öngörülüyor. SSK hizmetleriniz birleştirilmiş olsa da Emekli Sandığı Kanunu'na göre tabip kadrosundan emekli olduğunuzdan ilave ödeme hakkınız var.

Çalıştığı için ilave ödeme yapılmayan tabip ve diş tabipleri ile çalışmaya başlamaları nedeniyle ilave ödemeleri kesilen tabip ve diş tabiplerinin çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlanıyor. Siz de çalıştığınız işten ayrılacağınız tarihi takip eden aybaşından itibaren ilave ödeme alabilirsiniz

Emeklilik yaş hesabım nasıl yapılıyor?

Doğum tarihim 27 Temmuz 1968. Öğretmen olarak 6 Ekim 1999 tarihinden beri görev yapmaktayım. Daha öncesinde SSK'lı olarak 10 Eylül 1985'de iş hayatıma başladım. 2005 yılında hizmet birleştirmesi yaptım. SSK'lı hizmet günüm sistemde 5 yıl 4 ay 12 gün. Emeklilik yaş hesabım nasıl yapılıyor? İlçe milli eğitim müdürlüğü emeklilik isteğime red cevabı verdi. SGK'nın son yayınladığı genelgeye göre, başlangıç tarihi esas alındığında 51 yaşa tabi olmam gerektiğini düşünüyorum, ancak 54 yaşa tabisin denilmekte. Adnan Çakıroğlu

İlk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanların Emekli Sandığı statüsünden emeklilikleri için gereken yaş şartı, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla kadınlar için 20, erkekler için 25 tam yıl fiili hizmet süresini doldurmaları için kalan hizmet süresine göre tespit ediliyor. Diğer bir deyişle, yaş şartı, sigorta başlangıç tarihine göre değil, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan fiili prim günü/hizmet süresine göre tespit ediliyor. Bu bağlamda, 10 Eylül 1985 tarihindeki sigorta başlangıcınız dikkate alınmaz. 5 yıl 4 ay 12 günlük prim gün sayınız 23 Mayıs 2002 öncesi hizmet sürenize eklenir. Buna göre de emeklilik için 54 yaş şartına tabi olursunuz. 4/a (SSK) statüsünden emekli olacak olsaydınız, 10 Eylül 1985 tarihi esas alınır ve 51 değil, 49 yaş şartına tabi olurdunuz.