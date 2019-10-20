Çalıştığı şirkete ortak olan Bağ-Kur sigortalısı sayılır

Oğlum mimar olarak 28 Haziran 2011 tarihinde SSK (4/a)'lı olarak bir limited şirkette çalışmaya başladı. Aralık vermeden 18 Nisan 2013 tarihinde aynı şirkete ortak oldu. Bugüne kadar da aralıksız 4/a sigortalılığı devam etmektedir. Bu durumda emekliliğinin 4/a kapsamında olmasının mahsuru olmaz diye düşünüyoruz. Acaba sizin düşünceniz nedir, doğru yolda mıyız?

A. İlhan Karakimseli

1 Ekim 2008 öncesinde 4/a (SSK) kapsamında hizmet akdiyle çalışırken, çalıştıkları şirkete ortak olanlar, 4/a kapsamındaki sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar 4/b (Bağ-Kur) kapsamına alınmıyorlar. Diğer bir deyişle, sonradan ortak oldukları şirkette 4/a kapsamındaki çalışmaları, kesintiye uğrayıncaya kadar devam ediyor. Ancak 4/b kapsamında sigortalı sayılanlar, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinde, 4/a kapsamında sigortalı olamıyorlar.

Oğlunuz 1 Ekim 2008 tarihinden sonra (28 Haziran 2011 tarihinde) 4/a kapsamında çalışmaya başladığı şirkete, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra (18 Nisan 2013 tarihinde) ortak olduğundan, 18 Nisan 2013 tarihinden itibaren 4/b kapsamında sigortalı sayılır.

4/a kapsamındaki sigortalılığı 17 Nisan 2013 tarihi itibarıyla sona erdirilerek, 18 Nisan 2013 tarihinden itibaren 4/b kapsamında tescili yapılır. 17 Nisan 2013 tarihinden sonra 4/a kapsamında bildirilen hizmetleri iptal edilir, iptal edilen primlerin sigortalı hissesi 4/b kapsamındaki sigorta prim borcuna mahsup edilir.

Emeklilik statüsünü son 2520 gün belirler

15.10.2019 tarihli Sözcü'deki “Emeklilik hesabında son 10 yıl” başlıklı yazınızda, 4/a (SSK) girişi 1993 yılı ve gün sayısı 4900 olan bir kişi için “2 yıl isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyerek eksik prim gününü 5675 güne tamamladığında 4/a statüsünden emekli olabilir” diye belirtmişsiniz. İsteğe bağlı sigorta primi ödemesi yapıldığında (2008 yılından sonra) kişi Bağ-Kur kapsamında değerlendirilmiyor mu, 4/a'dan 4/b'ye geçmiş olmuyor mu? Bilgi verebilir misiniz? Mete İsenkul

Evet, isteğe bağlı sigortalı olarak ödenen primler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor. Sorudaki kişi de 2 yıl süreyle 4/b kapsamında prim ödemiş olacak. Ancak birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödemesi olanların emeklilik statülerini son 7 yıllık (2520 günlük) prim ödemesi belirliyor. Son 2520 günlük prim ödemesi daha çok hangi sigortalılık kapsamında olursa, o sigortalılık statüsünden yine o sigortalılık statüsünün şartlarıyla emekli olunuyor.

Sorudaki kişi 5675 prim gününü tamamlamak için 775 gün isteğe bağlı sigortalı olarak 4/b kapsamında prim ödediğinde, son 2520 günlük prim ödemesinin yarıdan fazlası 4/a (SSK) kapsamında olacağı için 4/a statüsünden emekli olabilecek.